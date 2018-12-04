Edirne'de korkunç olay! 3 ayrı sınır köyünde ölü bulundular

"YUNAN ASKERLERİ BİZİ BOTLA TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ" Jandarma ekipleri tarafından sınırda yakalanan Afganistanlı Jamalvddin Malangi de (29) gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

İKİ CESET DAHA BULUNDU Akçadam köyü sulama göleti ile Adasarhanlı köyünde 1. derece askeri yasak bölgede de askerlerin devriyeleri sırasında, düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 2 kişinin cesedi bulundu.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Afgan uyruklu olduğu ve donarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen düzensiz göçmenin cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serem köyünde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören çoban, jandarmaya haber verdi.

Yunanistan'a Meriç Nehri'ni aşarak geçtiklerini ve ormanda 3 gün saklandıklarını söyleyen Malangi, "Ormanlık alana yakın olan köye doğru ilerledik. Yunan köylülerinin kapılarını çalıp yardım istedik, o sırada birileri polisi aramış olmalı ki Yunan polisleri gelip bizi yakaladı. Önce bizi polis merkezine götürdüler. Sonra bir araçla nehrin yanına getirildik. Orada iki tane bot vardı. Sistematik bir şekilde gidiş-dönüş yapılıyordu. Onlara bindirilerek geri itildik." dedi.

Malangi, cesedi bulunan 3 kişiden birini tanıdığını savundu.

Ülkelerinde yaşadıkları zorluktan kaçtıklarını ancak karşılaştıkları kötü muamelenin acı verdiğini dile getiren Malangi, "Yunan askerlerinin merhameti bulunmuyor. Türk askerleri ise çok merhametli." diye konuştu.

Kaynak: AA

