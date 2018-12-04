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Edirne'de korkunç olay! 3 ayrı sınır köyünde ölü bulundular

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 09:45 | Son Güncelleme

Edirne'de üç ayrı sınır köyünde donarak öldükleri belirlenen 3 düzensiz göçmenin cesedi bulundu.

Edirne'de korkunç olay! 3 ayrı sınır köyünde ölü bulundular

Edirne'deki üç ayrı sınır köyünde, düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 3 kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Serem köyünde, bir kişinin hareketsiz yattığını gören çoban, jandarmaya haber verdi.

Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde söz konusu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Afgan uyruklu olduğu ve donarak yaşamını yitirdiği tahmin edilen düzensiz göçmenin cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

İKİ CESET DAHA BULUNDU

Akçadam köyü sulama göleti ile Adasarhanlı köyünde 1. derece askeri yasak bölgede de askerlerin devriyeleri sırasında, düzensiz göçmen oldukları tahmin edilen 2 kişinin cesedi bulundu.

İlk incelemede, birkaç gün önce donarak öldükleri belirlenen 2 düzensiz göçmenin cesedi, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

"YUNAN ASKERLERİ BİZİ BOTLA TÜRKİYE'YE GÖNDERDİ"

Jandarma ekipleri tarafından sınırda yakalanan Afganistanlı Jamalvddin Malangi de (29) gazetecilere yaşadıklarını anlattı.

Yunanistan'a Meriç Nehri'ni aşarak geçtiklerini ve ormanda 3 gün saklandıklarını söyleyen Malangi, "Ormanlık alana yakın olan köye doğru ilerledik. Yunan köylülerinin kapılarını çalıp yardım istedik, o sırada birileri polisi aramış olmalı ki Yunan polisleri gelip bizi yakaladı. Önce bizi polis merkezine götürdüler. Sonra bir araçla nehrin yanına getirildik. Orada iki tane bot vardı. Sistematik bir şekilde gidiş-dönüş yapılıyordu. Onlara bindirilerek geri itildik." dedi.

Malangi, cesedi bulunan 3 kişiden birini tanıdığını savundu.

Ülkelerinde yaşadıkları zorluktan kaçtıklarını ancak karşılaştıkları kötü muamelenin acı verdiğini dile getiren Malangi, "Yunan askerlerinin merhameti bulunmuyor. Türk askerleri ise çok merhametli." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Sınır köyü

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
adamların memleketlerini el ele verip boka batıran batılılar şimdi de burada ne işiniz var diyor. insan değilsiniz! donarak öldürme nedir ya ? yazık
insan onuruna yakışmayan şeyler, ülkeden kovdun elbiselerini neden alıyorsun ALLAH sız kitapsızlar
yunan kalleşi yapacağını yapmış yine
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