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Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı

04.08.2021 19:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne’de yaşlı adam tartıştığı iki kişiyi bıçaklayarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar kameraya yansıdı.

Edirne’de yaşlı adam parkta 2 kişiyi bıçakladı

Edinilen bilgiye göre olay, Edirne Tarihi Bedesten Çarşısı yakınlarındaki Uğur Mumcu Parkı’nda meydana geldi.

YAŞLI ADAM İKİ KİŞİYİ BIÇAKLADI

Üç kişi arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada yaşlı adam, biri kadın iki kişiyi bıçakladı. Henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli kavga sonrası olay yerinden uzaklaşırken, yaralanan E.G. ve İ.G. ihbar üzerine 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Bıçaklı kavga kameraya yansıdı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Edirne
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