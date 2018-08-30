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Edirne'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 10:25 | Son Güncelleme

Uzunköprü ilçesinde çıkan yangında 10 koyun telef oldu, 40 ton buğday zarar gördü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Bıldır köyünde yaşayan H.S, hayvan ahırının demir kapısını kaynak makinesiyle tamir ettiği esnada, kıvılcımların saman balyası deposuna sıçraması sonucu yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında 10 koyun telef oldu, 40 ton buğday, ilaçlama makinesi, 9 ton kömür ve 2 bin 500 saman balyası zarar gördü.

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buğday itfaiye kıvılcım saman balyası yangın

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