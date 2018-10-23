Ehliyetine 5 kez el konuldu yine direksiyon başında alkollü yakalandı

Adana'nın Yüreğir ilçesine daha önce 5 kez alkollüyken araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulan sürücü, yine direksiyon başında alkollü yakalandı.
Dilberler Sekisi mevkisinde yol uygulaması yapan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipler Amirliği görevlileri, durumundan şüphelendikleri 01 CKR 44 plakalı cipi durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan araçtaki kişilerin otoban çıkışından Yüreğir ilçesine geçiş yaptığı anonsu üzerine otoban çıkışları kapatıldı.
Alınan önlemlere rağmen kaçmaya devam eden sürücü ve yanındaki arkadaşı, yaklaşık 5 kilometre sonra Dr. Mithat Özsan Bulvarı'nda durduruldu.
Ekiplerin yaptığı sorgulamada, 45 yaşındaki sürücü Çetin K'nin daha önce 5 kez alkollüyken araç kullanmaktan ehliyetine 2023 yılına kadar el konulduğu belirlendi.
Sürücünün Çetin K. olmadığını iddia eden cipteki arkadaşı Tugay D. ile polis ekipleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Olay yerine çağrılan trafik ekipleri, alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü Çetin K'ye toplamda 7 bin 240 lira para cezası kesti. Ekipler ayrıca söz konusu cipi trafikten men etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli ile atacağımız adımlar var
Meral Akşener'den 29 Ekim tepkisi: Bu nasıl bir Cumhuriyet düşmanlığı
Trump'tan kritik görüşme: Tatmin olmadım
İstanbul Kadıköy'de dehşet! Önüne geleni bıçakladı: Yaralılar var
MHP milletvekili Cemal Enginyurt'tan olay yaratacak ittifak mesajı
Kütahya'da korkunç olay! Karısını başka adamla yakalayınca dehşet saçtı
Kadın kılığında evde basıldı! Mide bulandıran olay
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Biraseverlere kötü haber
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum