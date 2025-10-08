KADIN

Ekim ayına özel 8 kombin önerisi

Bol paça pantolonlardan midi eteklere ve oversize gömleklere kadar bu ay denenecek çok fazla kombin var. Eğer Ekim ayında ne giyileceğini merak ediyorsanız işte takip etmeniz gereken rehber!

Yazın hafif kombinleri yerini yavaş yavaş sonbaharın katmanlı tonlarına bırakıyor. Sabahların serin, öğle saatlerinin sıcak, akşamların ise soğuk olacağı bu mevsim katmanlı giyinmenin sırlarını öğrenmek şart. İşte bu aya özel harika kombin önerileri!

1. Trençkot ve mini elbise kombini

Havaların gün içinde bir sıcak bir soğuk olduğu ekim ayında sanki ne giysek olmuyor gibi. Hırkalar ve ceketlerin kalın, gömleklerin ince geldiği bu mevsimde dolaptaki yağmurlukları giymenin tam zamanı. Yine tam mevsimlik olan bir şey varsa o da her kombine yakışan makosenler ve içine giydiğiniz soket çoraplar. Dolabınızdaki yazlık veya kışlık elbiseleri farklı katmanlarla bir araya getirerek tam mevsime göre bir kombin elde edebilirsiniz.

2. Blazer ve jean kombini

Ofis şıklığında tarzınızdan ve rahatınızdan ödün vermeden kombin hazırlamak istiyorsanız, blazer ve jean ikilisinin gücünden faydalanabilirsiniz. Bol paça ve rahat bir jean üzerine ince bir triko geçirdikten sonra son katman olarak blazer kullanabilirsiniz. Bu tarz görünüm sayesinde gün içinde değişen hava sıcaklıklarını en şık halde karşılayabilirsiniz.

3. Deri ceket ve midi elbise kombini

Günlük kombinlerde bir üşüyüp bir sıcaklamaktan şikayetçiyseniz çözüm yine katmanlı giyinmekte saklı. Dolabınızdaki desenli veya düz renk midi elbiseleri mevsim moduna sokmak için yapacağınız tek şey üzerine deri ceket eklemek. Bilekte botlar ve makosenlerle harika görünen bu kombin sayesinde gün için hem rahatınızı hem de tarzınızı korumuş olursunuz.

4. Mini etek ve kazak/süveter kombini

Ekim ayında hala mini etekleri ve şortları giymek için zaman var. Ama elbette onları mevsime uygun şekilde kombinleme koşuluyla. Altına ince bir çorap ve sneaker ya da bilekte bot giyeceğiniz mini etekleri, dolabınızdaki her tür triko, kazak veya süveter ile birlikte kullanabilirsiniz. Modunuza ve hava sıcaklığına bağlı olarak bu kombinin üzerine ince bir ceket de atabilirsiniz. Bu kombinle, nereye giderseniz gidin harika görünmeyi garantilersiniz.

5. Mix&Match desen kombini

Mix&Match, farklı kumaşları ve desenleri bir arada kullanmayı öneren bir kombin şekli. İlk başta göze karmaşık gelme riski olsa da doğru tonları ve desenleri birlikte kullanarak oldukça hoş sonbahar kombinleri hazırlayabilirsiniz. Sonbaharın geçişli yapısından ilham alan bu kombinde üzerine farklı desenler ekleyebileceğiniz düz bir parçayla başlamanız önemli. Örneğin; tek renk bir bluz, pantolon veya etek sizin başlangıcınız olabilir. Ardından önce bluz ve gömlek gibi ince katmanlardan başlayarak çizgileri, çiçekleri ve puantiye desenlerini birleştirebilirsiniz.

6. Bermuda şort ve blazer kombini

Bermuda şortlar moda olduktan sonra bir kesim onlara bayıldı, diğer kesim ise asla denemeyeceği akımlar listesine ekledi. Eğer siz ilk gruptaysanız, ekim ayını yeni bermuda şort kombinleri için fırsat olarak görebilirsiniz. Alta rahat bir babet, üzerine basic bir t-shirt geçirdikten sonra blazer ceket ile bu kombini noktalayabilirsiniz. Bu tarz kombini okula, işe veya arkadaş buluşmalarına giderken rahatlıkla kullanabilirsiniz.

7. Süet ve denim kombini

Ekim ayının muhteşem turuncusunu kombine eklemek için süet harika bir seçim. İdeal kalınlığıyla mevsim rüzgarlarını kesen ve her tarza uyum sağlayan süet bir ceketle istediğiniz kombini oluşturabilirsiniz. Dolabınızdaki favori jean, üzerine giydiğiniz basit bluz, renkli bir şal ve uyumlu bir çanta ile birleştireceğiniz süet ceket sizi girdiğiniz ortamın en şık insanı yapabilir.

8. Mini etek ve hırka kombini

Mevsimin rahatlığından ilham alan sevimli bir kombin hazırlamak isterseniz mini etekleri uzun hırkalarla birleştirmeyi deneyebilirsiniz. Sneakerlar, kısa botlar ve topuklu ayakkabılarla harika görünen bu kombinde günün değişen sıcaklıklarını farklı katmanlarla karşılamak önemmli. Bu nedenle kısa bir hırka seçtiyseniz üzerine ceket dış katmanı ekleyebilir veya içinize biraz daha kalın bir triko giyebilirsiniz.

