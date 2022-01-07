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Ekipler alarma geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

07.01.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çorum'da bir otomobilin altına düzenek yerleştirildiği fark edilince ekiplere haber verildi. Olay yerine sevk edilen ekipler, bomba olduğunu tespit ettikleri düzeneği geniş güvenlik önlemleri altında imha etti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkisiz hale getirilen düzeneğin H.A.D.’nin ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

Ekipler alarma geçti! Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirdi

Olay, Çorum'da meydana geldi. Bir kadın otomobiline düzenek yerleştirildiğini fark edince ekiplere haber verdi. Yapılan incelemeler sonucunda aracın altında bomba düzeneği olduğu tespit edildi. Fünyeyle bomba düzeneği etkisiz hale getirilirken düzeneğin H.A.D.’nin ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Olay, Çorum Ulukavak Mahallesi Sakarya 3. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.D. isimli kadın, park halindeki otomobilinde bir düzenek yerleştirildiğini fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Çorum Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi.

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GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Kısa süre sonra olay yerine gelen TEM ekipleri, araç çevresinde incelemelerde bulundu. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde araca bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Durumu fark eden ekipler, çevrede geniş güvenlik olarak sokağı araç trafiğe kapattı. Ekipler, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırken balkonlarda olup bitebi izleyen vatandaşları da pencerelerden uzak durması yönünde megafonla uyardı.

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BOMBA DÜZENEĞİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından bomba imha uzmanları tarafından aracın yan tarafında bulunan düzenek güvenli bir bölgeye çekilerek fünye yerleştirildi. Ekipler tarafından patlatılan ilk fünye ile bomba düzeneği imha edilemedi. Ekipler tarafından yapılan ikinci denemede bomba fünye ile etkisiz hale getirildi. Kontrollü şekilde yapılan patlama sırasında park halindeki bir araçta maddi hasar meydana geldi. Bombanın etkisiz hale getirilmesinin ardından, olay yeri inceleme ekipleri olay yerinde inceleme çalışması başlattı. Aracın sahibi H.A.D isimli kadın polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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"DİNİ NİKAHLI EŞİ TARAFINDAN YERLEŞTİRİLDİ" İDDİASI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde bomba düzeneğinin üzerinde pil ve aparat bulundu. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, etkisiz hale getirilen düzeneğin H.A.D.’nin ismi öğrenilemeyen dini nikahlı eşi tarafından yerleştirildiği iddia edildi.

Bölgede güvenlik önlemi alan ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

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