Ekonomi için yeni model, her il için özel plan! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti'nin seçim stratejisi ortaya çıktı

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 46 gün kalırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçime kadar olan programı ve AK Parti'nin seçim kampanya dönemi ile seçim bildirgesinin detayları ortaya çıkmaya başladı. Seçim dönemi boyunca miting yerine açılışlara ağırlık verilmesi planlanırken, yeni projeler de tek tek hayata geçirilecek. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentsel dönüşüm projelerine ağırlık verilmesi planlanırken, her il için özel planlar geliştirilecek. "Yeni Ekonomi Modeli" ise dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak "Yaratıcı Ekonomik Model" adı altında yenilenecek. İşte detaylar...

MİTİNG YERİNE AÇILIŞ

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting yerine sadece gittiği illerde açılış törenleri ile halkla buluşacak. Erdoğan, deprem bölgesinin yanı sıra diğer illere de gidecek.

PROJELER TEK TEK HAYATA GEÇİRİLECEK

Bir taraftan yüzyılın felaketinde yaralar sarılırken, bir taraftan da yüzyılın projeleri tek tek hayata geçirilecek. Karadeniz doğal gazından Anadolu Uçak Gemisi'ne, Kızılelma'dan hızlı tren hatlarına kadar dev projelere ağırlık verilecek.

HER İL İÇİN ÖZEL PLANLAR ÇIKARTILACAK

Seçim beyannamesinin en önemli bölümünü deprem bölgesine yönelik projeler oluşturacak. Ancak Türkiye'nin hemen hemen her ilinde güçlü bir kentsel dönüşüm başlayacak. Şehirlerin dirençli hale getirilmesi için adımlar atılacak. Her il için özel planlar çıkartılacak. İstanbul'un dönüşümü için de özel bir plan hazırlanıyor.

YENİ EKONOMİ MODELİ

Seçim beyannamesinin en önemli bölümlerinden birini de ekonomi oluşturacak. "Yeni Ekonomi Modeli", dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak "Yaratıcı Ekonomik Model" adı altında yenilenecek.

Seçim beyannamesinde kadın haklarına da detaylı yer verilecek.

