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Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken sözler! "Bir dahaki seçimde..." dedi kulisler hareketlendi: Yeniden adaylık sinyali mi?

03.02.2023 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için ismi geçen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar geldi. Giresun ziyaretinde bir konuşma gerçekleştiren İmamoğlu, bir dahaki yerel seçimler için adaylık sinyali vererek "Gönlüm ister... Bir dahaki seçimde 16 milyonun da oyunu alayım, onu isterim. Memleketimin her insanı bize oy versin." dedi. İmamoğlu'nun bu sözleri "cumhurbaşkanlığı için aday olmayacak" yorumlarına neden oldu.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 100 günden daha az bir zaman kalırken, gözler 6'lı masanın aday olarak hangi ismi göstereceğine çevrildi. Kulislerde adaylık için ismi geçenlerden biri olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Giresun ziyareti sırasında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. "Bir dahaki seçimde 16 milyonun da oyunu alayım, onu isterim." diyen İmamoğlu'nun sözleri kulisleri hareketlendirdi. İşte detaylar...

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek Kaya İmamoğlu ile CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP Giresun Milletvekili Necati Tığlı, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya ile birlikte Giresun'un ilçesi Piraziz Belediye Başkanı Hüseyin Görgülüoğlu'nu makamında ziyaret etti. Ziyarete Ordu'nun Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de katıldı. Görgülüoğlu, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Görgülüoğlu, İmamoğlu için, "Büyük hizmetleri oldu Piraziz'e. İnşallah ileride 14 Mayıs'tan sonra çok daha beraber, Başkanımla, sizlerle beraber aydınlık günlerin işaretidir bu" dedi.

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İMAMOĞLU: "BU ZENGİN BULUŞMA BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Görgülüoğlu, İmamoğlu'na plaket takdim etti. İmamoğlu da teşekkür ederken, "Biz şimdi parka gideceğiz. Orada yeri ziyaret edeceğiz bakalım inşaat nasıl gidiyor? Ne zaman bitecek? Türkiye'nin her yerinde belediyelerimiz ile iş birliği bizim için kıymetli. Burası da bizim gözbebeğimiz, Giresun’umuz. Piraziz'de de güzel bir ortamı yaratmak, eseri var etmek bizler için kıymetli. Bugün Genel Başkan Yardımcımız Sayın Seyit Torun bizlerle birlikteyiz. Hem Giresun’umuz hem Ordumuzun kıymetli CHP ve İYİ Parti İl Başkanlarımız, milletvekillerimiz... Bu zengin buluşma beni çok mutlu etti. İnsan kendi yuvasında, kendi yurdunda başka bir mutluluk yaşar ya şu an yaşadığım öyle bir şey" diye konuştu.

YENİDEN ADAYLIK SİNYALİ: "BİR DAHAKİ SEÇİMDE 16 MİLYONUN DA OYUNU ALAYIM"

İmamoğlu, kendisini karşılayan Pirazizli yurttaşlara belediye başkanlığı binası önünde seslendi.

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İmamoğlu, yaptığı açıklamada "Diyorum ki kalben... 16 milyon İstanbullunun oyunu almış gibi çalışıyorum. Kimseyi birbirinden ayırmıyorum. Ahlakımız, kültürümüz bize bunu söylüyor. Asla da ayırmayacağız. Gönlüm ister... Bir dahaki seçimde 16 milyonun da oyunu alayım, onu isterim. Memleketimin her insanı bize oy versin." ifadelerini kullandı.

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Ardından İmamoğlu, Başkan Görgülüoğlu ile birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Piraziz'e inşa edilen ve Mart 2023'te açılması planlanan Piraziz Park Peyzaj Uygulaması'nı inceledi. İmamoğlu'na yurttaşlar el yapımı baklava ikram etti. İmamoğlu daha sonra alanı inceledi. Belediye Başkanı Görgülüoğlu, parkın içerisinde kütüphane, sosyal alanlar, spor tesislerinin olduğunu söyledi. İncelemenin ardından İmamoğlu, yurttaşların isteklerini kırmayarak kendileri ile fotoğraf çektirdi.

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