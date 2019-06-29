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Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.06.2019 16:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifa etmesiyle ilgili olarak, "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Bunlar doğal, yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın ortak yayında yaptığı çay davetiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi" dedi.

Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP, İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Yemeğe CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu da katıldı.

İBB'DEKİ İSTİFALAR

İmamoğlu yemek öncesi gazetecilerin gündemdeki konularla ilgili sorularını yanıtladı. İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı ve yardımcılarının istifa etmesiyle ilgili sorulan soruya, "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Bunlar doğal, yolumuza devam ediyoruz. Büyükşehir belediyemizin 82 bin çalışanına güveniyoruz. Ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıç için hep beraber süreci harekete geçireceğiz. Konuşacağız. Daha henüz bir araya bile gelemedik. Bugün 2. günümüz. Konuşacağız, sohbet edeceğiz, düşüncelerini öğreneceğiz. Kimseye ön yargımız yok, bizim için verimlilik ve liyakat önemli. Tecrübelerini ve neler yapabileceğimizi konuşacağız. Her şey çok güzel olacak. Şu anki görevi bırakmalarındaki statü beklentileri olabilir onun için Pazartesi davet ettik ve konuşacağız" yanıtını verdi.

'YAKIŞAN BENİ ZİYARET EDİP KAHVEMİ İÇMESİ'

İmamoğlu, rakibi Binali Yıldırım'ın ortak yayında yaptığı çay davetiyle ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine, " 'Öncelikle Binali Bey'e teşekkür ederiz. Seçimden önce ben 4-5 gün kala sürekli davetini beklediğimi ısrarla söyledim. Seçimden önce olsaydı o çay lezzetli olurdu. Bundan sonraki çaylarımızı içeriz, bunda hiçbir sorun yok ama bu aşamadan sonra sanırım yakışan beni ziyaret edip benim kahvemi içmesi, büyükşehir belediyesini ziyaret etmesi, televizyonlar üzerinden değil de gelip bizzat tebrik etmesi. Ben olsam öyle yapardım, açık söyleyeyim. Daha önceki çay içme davetini ben şöyle algılamıştım; Pazar günkü yaptığımız yayından sonra seçim bitmeden bir araya gelip çay içelim, sohbet edelim, sürecin harareti düşsün, topluma güzel mesajlar çıksın ki ben bunu meydanlarda da dile getirdim ama olmadı. Dolayısıyla bence şuanda hoş olan bizi televizyonlar üzerinden tebrik etmesi değil de gelip bizi makamda, Saraçhane'de ziyaret etmesidir. Bize yakışan da onu en güzel şekilde ağırlamak olur. Kahveyi hep beraber içeriz. İnşallah 40 yılda hatırı olsun'" şeklinde konuştu.

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Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu binali yıldırım

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