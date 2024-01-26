Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'nin sert açıklamalarına yanıt: Kendisiyle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili kritik kararını açıklayarak CHP ile ittifak kapısını kapattı. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Muharrem İnce seçimlere tek başına gireceklerini ve İstanbul adaylarını haftaya açıklayacaklarını belirtti.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZ BU TONDA BU DİLDE VE BU KAVRAMLARLA KONUŞMADIK"

Muharrem İnce'nin açıklamaları sorulan İmamoğlu, '" Sayın İnce'yle birkaç kez görüştüm. Ve görüşmelerimiz bu söylemlerinin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi ben bilmiyorum. Çünkü benimle söylemleri veya şahsıma dönük şu söylediğiniz cümleleri söylemişse bu cümlelerin muhatabı değilim. Ne demek istiyor açıkçası bilmiyorum. Açıklamasından şu ana kadar bir medyada irdelemedim, incelemedim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygımı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim. Doksan biri bilmemek suç değil. 2019'u bilmek marifet. Daha sonrasını da marifet olarak hayatımıza eklemek istiyoruz. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ederim Sayın İnce bu kararını gözden geçirir" şeklinde konuştu.

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında CHP ile ittifak olasılığının olmadığını dile getirerek, "Neden CHP ile ayrı dünyaların insanları olduğumuzu anlattım. İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün "demlenirse" nasıl kuracağım? Değişmek başka, başkalaşmak başka. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası. Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Yarın şartlar değişir, yerine başka bir yönetim gelir, o zaman konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.





