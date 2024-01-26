HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'nin sert açıklamalarına yanıt: Kendisiyle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'nin sert açıklamalarına yanıt: Kendisiyle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
26.01.2024 17:33 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, 31 Mart yerel seçimlerinde CHP ile iş birliği yapmayacaklarını belirterek "Bunlar her gün demleniyor, ittifak kurmam mümkün değil" demişti. İnce'nin açıklamalarına yanıt veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu "Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim" dedi

Ekrem İmamoğlu'ndan Muharrem İnce'nin sert açıklamalarına yanıt: Kendisiyle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yerel seçimlerle ilgili kritik kararını açıklayarak CHP ile ittifak kapısını kapattı. CHP'ye sert sözlerle yüklenen Muharrem İnce seçimlere tek başına gireceklerini ve İstanbul adaylarını haftaya açıklayacaklarını belirtti.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro Hattı'nda incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BİZ BU TONDA BU DİLDE VE BU KAVRAMLARLA KONUŞMADIK"

Muharrem İnce'nin açıklamaları sorulan İmamoğlu, '" Sayın İnce'yle birkaç kez görüştüm. Ve görüşmelerimiz bu söylemlerinin tam tersi bir durumdu. Açıkçası niçin bu duruma geldi ben bilmiyorum. Çünkü benimle söylemleri veya şahsıma dönük şu söylediğiniz cümleleri söylemişse bu cümlelerin muhatabı değilim. Ne demek istiyor açıkçası bilmiyorum. Açıklamasından şu ana kadar bir medyada irdelemedim, incelemedim. Ama şu kadarını söyleyebilirim. Sayın İnce'yle biz bu tonda bu dilde ve bu kavramlarla konuşmadık. Onun bana olan saygısını, hürmetini, sevgisini biliyorum. Benim de ona olan sevgi, saygımı, hürmetimi o biliyor. O bakımdan bu cümleleri söylemişse niçin söyledi, bir gözden geçireceğim. Doksan biri bilmemek suç değil. 2019'u bilmek marifet. Daha sonrasını da marifet olarak hayatımıza eklemek istiyoruz. Milletin kazanmasını istiyoruz. Umut ederim Sayın İnce bu kararını gözden geçirir" şeklinde konuştu.

imamoglu-sayin-ince039yle-biz-bu-tonda-bu-dilde-ve-bu-kavramlarla-konusmadik_3620_dhaphoto1

CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi CHP'den İnce'ye aynı sertlikte yanıt! İnce'nin isteklerini sıralayıp tepki gösterdi

MUHARREM İNCE NE DEMİŞTİ?

Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısında CHP ile ittifak olasılığının olmadığını dile getirerek, "Neden CHP ile ayrı dünyaların insanları olduğumuzu anlattım. İsveç'in NATO'ya üyeliğine evet verince nasıl ittifak kuracağım? Her gün "demlenirse" nasıl kuracağım? Değişmek başka, başkalaşmak başka. Benim ruhen, gönül olarak bulunduğum bir parti değil orası. Gençliğimin bulunduğu parti gitmiş, yerine başka bir şey gelmiş. Yarın şartlar değişir, yerine başka bir yönetim gelir, o zaman konuşuruz." ifadelerini kullanmıştı.

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MHP, 55 belediye başkanı adayı daha açıkladıMHP, 55 belediye başkanı adayı daha açıkladı
Erdoğan'dan Lahey kararı hakkında ilk yorum!Erdoğan'dan Lahey kararı hakkında ilk yorum!
"Amacımız Düzce'nin katma değerini artırmaktır""Amacımız Düzce'nin katma değerini artırmaktır"
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Muharrem İnce
En Çok Okunan Haberler
Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

Ek zam Meclis'ten geçti, kök maaş hesabı bir kez daha değişti, işte ödeme tarihleri!

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

'Herkesi İstanbul'a toplamalı' diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Gerekirse yurt dışından kredi almalı

Soykırım davasında karar belli oldu!

Soykırım davasında karar belli oldu!

İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

İmamoğlu caminin merdivenlerinden dönüp bir kez daha cevap verdi

Yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

Yayından kaldırılması için harekete geçildi! RTÜK'e şikayet...

Dünyada bir ilk! Türk doktorlar başardı

Dünyada bir ilk! Türk doktorlar başardı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.