HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıt

26.11.2020 01:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekrem İmamoğlu'ndan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yanıt

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı, "Bugünkü vaka sayımız 28 bin 351" açıklamasını dair sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da "bulaşıcı hastalık" kaynaklı vefatlarla ilgili açıklamasına yanıt vermişti. Koca, ''Enfeksiyon bulgusu olan her hasta buraya işlendi. Yani akciğer kanseri, prostat, meme kanseri veya lenfoma veya lösemi gibi hastalığı olup enfeksiyonla kaybedilmeyen hasta mı var?'' ifadelerini kullanmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaları değerlendirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İmamoğlu şunları söyledi:

"Hakikati konuşmaktan korkmamak en doğru yoldur. Sayın Fahrettin Koca’nın bugün açıkladığı şeffaf #vakasayısı verilerinin pandemi mücadelesinde ülkemizin daha sağlıklı günlere kavuşmasında bir kilometre taşı olması umuduyla."


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'İyi ki doğdun ikizim''İyi ki doğdun ikizim'
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesiİçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi
70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı 70 yaşındaki adam göz kapaklarıyla 25 kg ağırlık kaldırmaya çalıştı

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Diego Maradona hayatını kaybetti!

Diego Maradona hayatını kaybetti!

'Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi'

'Uzun zamandır uyarılmamıştım! İyi geldi'

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Bakan Koca vaka sayısını açıkladı: 28 bin 351

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

Güpegündüz dehşet! Cesetler lüks cipten çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine koronavirüs genelgesi

Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi'nin ironi sanılan sözleri gerçek çıktı!

İroni sanılan sözleri gerçek çıktı! Ağabeyini müdür atadı

Taksim'de kadına şiddete karşı eylem! Arbede yaşandı

Taksim'de kadına şiddete karşı eylem! Arbede yaşandı

Muğla'da feci kaza! Refüje çarpıp takla atan araç hurdaya döndü

Muğla'da feci kaza! Refüje çarpıp takla atan araç hurdaya döndü

'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Cübbeli Ahmet savcılıkta neler anlattı?

'Selefi dernekler silahlanıyor' demişti! Savcılığa hangi bilgileri verdi

AFAD'dan 'siren sesi' iddialarına yanıt

AFAD'dan 'siren sesi' iddialarına yanıt

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.