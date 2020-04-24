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  4. Eksik parça tamamlandı: Apple'dan TikTok sürprizi!

Eksik parça tamamlandı: Apple'dan TikTok sürprizi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2020 11:14 | Son Güncelleme

Apple Twitter, Instagram ve Facebook'tan sonra bir sosyal medya uygulamasına daha giriş yaptı. Apple'ın resmen TikTok'a girdi. Tahminlere göre Apple'ın TikTok hesabı açma adımının arkasında önemli bir hamle var.

Eksik parça tamamlandı: Apple'dan TikTok sürprizi!

Apple gibi firmalar, potansiyel müşterilerine daha kolay ulaşabilmek için çeşitli yollar deniyor. Son dönemde bu yollardan en önemlisini ise sosyal medya oluşturuyor. Öyle ki sosyal medyada yer almayan her firma hanesine bir eksi puan daha yazmış oluyor. Firmalar da müşterileri ile iletişim kanalını bu yüzden oldukça sıkı tutuyor. Bu firmalardan biri de Apple. Instagram, Twitter ve Facebook gibi mecralarda halihazırda yer alan Apple çok farklı bir sosyal medya mecrasında görüntülendi. Duyunca 'kimin firması bu' diyeceğiniz bir uygulamadan bahsediyoruz.

APPLE TİKTOK HESABI AÇTI

TikTok kullanıcıları, TikTok'ta takla atmalı, bardağa top sokmalı ve fütursuzca dans etmeli videolar izlerken Apple adında bir TikTok hesabının varlığını keşfetti. Hesabın detaylarına bakan kullanıcılar büyük bir süpriz ile karşılaştı. Zira, 4.828 takipçisi bulunan hesap mavi tikliydi yani Apple'ın resmi TikTok hesabıydı. Mavi tiki olmasa 'sahte' olarak nitelendirilecek olan hesap ile Apple ne yapmayı planlıyor?

Apple TikTok

APPLE'IN GÖZÜ ASYA PAZARINDA

Bu soru için kesin bir cevap yok ancak bir tahmin var. O tahmine göre TikTok'un popüler olduğu Çin gibi Asya ülkelerinde Apple pazar payını artırmak istiyor. Bunun için de Apple'ın TikTok gibi bir iletişim aracını kullanması kadar doğal bir şey olamaz. Bu sayede Apple markasını daha çok kişiye duyuracak olan şirket, TikTok kullanıcılarının kalbine 'TikTok' diliyle dokunacak. Umarız ki 'kimin kocası bu' gibi videolara imza atmazsın Apple.

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Apple Tiktok Twitter instagram Facebook sosyal medya

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