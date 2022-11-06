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Elazığ'da büyük bir faciadan dönüldü! Ölümden saniyelerle kurtuldular: O anlar kamerada

06.11.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ’da tarihi Kapalıçarşı’da yapılan sundurma çöktü. Yaşanan olay sonucu 5 işçi hafif yaralandı. Olay anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2'si çocuk 4 kişinin olaydan saniyeler ile kurtulduğu ve büyük bir faciadan dönüldüğü görüldü.

Olay, dün tarihi Kapalıçarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarihi Kapalıçarşı ve bölgesinde yapımı devam eden sundurmanın çökmesi sonucu 5 işçi altında kaldı. Durumu gören çevredeki vatandaşların ilk müdahalede bulunmasının ardından durum sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, sundurmanın altında kalan işçilere ilk müdahaleleri gerçekleştirdikten sonra ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralanan işçilerin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

OLAY ANI KAMERADA

Olay anının görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan olayda, 2'si çocuk 4 kişinin çöküntünün altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu ve büyük bir faciadan dönüldüğü göründü. (İHA)

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