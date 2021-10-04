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'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

04.10.2021 16:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan’da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve ’ele geçirilmesi imkansız’ diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi." denildi.

'Ele geçirilmesi imkansız' bölge ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahının ele geçirildiğini ve 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

ÇATIŞMADA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'ya Irak'ın kuzeyinde güçlü bir darbe daha indirildiği belirtildi. Açıklamada "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesindeki Avaşin-Basyan'da bulunan, PKK/KCK terör örgütünün çok güvendiği ve 'ele geçirilmesi imkansız' diye tanımladığı sözde doğu karargahı ele geçirildi. Başarılı bir operasyonla mağaraya sızmayı başaran ve teröristlerle çatışmaya giren komandolarımız, PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 teröristi silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirdi" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Milli Savunma Bakanlığı
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