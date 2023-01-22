Elektrik faturasını anında düşürmenizi sağlayacak alışkanlıklar! Hiç farkında değiliz ama etkileri şaşırtıcı

Temel giderlerimize gelen zamlardan faturaları düşürmek için çeşitli yöntemler aratıyor. En yüklü gelen faturalardan olan elektrik faturalarını düşürmenin yolları aranıyor. Enerji uzmanları elektrik faturasını düşürecek basit alışkanlıkları paylaşıyor. Olumlu Bak'ın içeriğine göre elektrik faturanızı yarıya indirecek oldukça basit yöntemler bulunuyor.

ELEKTRİK FATURASINI DÜŞÜRMEK İÇİN YAPILACAKLAR

BUZDOLABI VE BUZLUĞUN SICAKLIĞINI YÜKSELTİN

Birçok insan, sıcaklığın ne kadar düşük olursa, yiyeceklerinizi korumak için o kadar iyi olduğuna inanır. Bununla birlikte , buzdolabınızın 38°F (3°C) altına ayarlanması gerekmez ve dondurucunuz 5°F (-15°C) sıcaklıkta gayet iyi çalışır. Bunları bundan en az 10 derece daha aşağıya ayarlarsanız, %25'e kadar daha fazla enerji harcayacağınız önerilmiştir. Sıcaklığı artırdıktan sonra donmuş ürünleriniz eriyor gibi görünüyorsa, bir profesyonel çağırmanız gerekebilir. Cihazlarınızın maksimum verimlilikte çalışmasına yardımcı olacak başka bir yararlı ipucu, onları duvardan en az 3 cm uzakta tutmaktır . Bu şekilde hava sirkülasyonu için yeterli alana sahip olacaktır.

PANJURLARINIZI KAPATIN

Kış aylarında bir evin ısısının yaklaşık %30'u pencerelerden dışarı sızmaktadır. Ve pencerelerimize vuran güneş ışığının neredeyse %76'sı evimize girerek dayanılmaz bir sıcaklığa dönüşüyor. Şimdi, jaluziler kışın ısı kaybını kontrol edemeyebilir, ancak iç mekanlarımızı güneşin güçlü ışınlarından koruma konusunda çok yeteneklidirler.

Daha spesifik olarak, yüksek oranda yansıtıcı panjurlar, iç kısımları aşırı sıcaktan koruyabilir. Özellikle yatay olanlar, ısıyı açık renkli bir tavana yansıtabilir ve bu da daha sonra ısıyı dağıtır.

YEMEKLERİ PİŞİRİRKEN TENCERENİN KAPAĞINI KAPATIN

Yemek pişirirken edinebileceğiniz güzel bir alışkanlık da tencere ve tavalarınıza kapak takmak. Bu şekilde daha düşük bir sıcaklık ayarlayabilir ve pişirme süresini azaltabilirsiniz . Bunun nedeni, buharın ve ısının tavadan çıkmasına izin vermemeniz ve dolayısıyla yemeğinizin daha kısa sürede hazır olmasıdır.

Bu alışkanlığı takip ederek de azaltacağınız şey, tükettiğiniz enerjiyi %66'ya varan oranlarda azaltacaktır. Bir başka yararlı ipucu da, yanlardan ısı kaçmaması için brülörü tencere boyutuna göre ayarlamaktır. Eşsiz brülör ve tencerelerin kullanılması, %40'a varan enerji kaybına neden olur.

ELEKTRONİK CİHAZLARI ÇOKLU PRİZLERDE KULLANIN

Elektronik cihazlarımızın, onları kapattığımızda veya uyku moduna aldığımızda bile enerji tüketmeye devam ettiğini herkes fark etmez. Bu nedenle, her şeyi bir anahtarlı uzatma kablosuna takmak , kullanmadığınız zamanlarda onları tamamen devre dışı bırakma olanağı sağlayacaktır. Devre dışı bırakmak istediğinizde açma/kapama düğmesine basmanız gerektiğini unutmayın . Bunu yapmazsanız, cihazlarınız enerji tüketmeye devam edecektir.

FIRININ KAPAĞINI KAPALI TUTUN

Eskiden fırınlarda hava sirkülasyon sistemi yoktu ve bu yüzden aşçılar yangın çıkmaması için fırını biraz açık bırakırlardı. Ancak modern fırınlar, mükemmel hava sirkülasyonu ve aşırı ısınmayı önleyebilecek sistemlere sahiptir. Ayrıca, çoğu fırın, siz tutmadığınız sürece kapıyı açık tutmanıza izin vermez. Bu, size kendi yöntemleriyle kapıyı kapalı tutmanız gerektiğini söyledikleri anlamına gelir.

Fırın kapağını açık tutmanın en büyük dezavantajı , ısının yaklaşık %50'sini kaybetmenizdir . Bu, yemeğinizi iki kat daha uzun süre pişirmeniz ve dolayısıyla iki kat enerji harcamanız gerektiği anlamına gelir.

DÜŞÜK AKIŞLI DUŞ BAĞLIĞI KULLANIN

Ortalama bir duş başlığı dakikada yaklaşık 2,5 galon (9,5 litre) su kullanır. Ancak dakikada 1,7 galon (6,6 litre) duş başlığına kolayca geçebilirsiniz. Bu değişiklik yılda 11.000 galondan (42.000 litre) fazla su ve 1.180 kWh enerji tasarrufu sağlayacak . Ayrıca, yaşadığınız yere göre değişebilen su faturanızda da büyük bir fark olduğunu fark edeceksiniz.

KURUTMA MAKİNESİNİN İÇİNİ TEMİZLEYİN

Kurutucunuzun tiftik tutucusu kirle doluyken çalışmasına izin vermek, yalnızca işinde daha az verimli olmasına neden olur. Kir, cihazı daha çok çalışmaya zorlar, giysileri kurutmak için daha fazla enerji ve zaman harcar. Tiftik tutucunun ne kadar kirli olduğuna bağlı olarak, kurutucu normalden %75'e kadar daha fazla enerji harcıyor olabilir. Bunun nedeni, kirin havanın düzgün şekilde dolaşmasına izin vermemesi ve onu daha fazla çalışmaya zorlamasıdır.

Sıklıkla yapmanız gereken ilk şey, tiftik tuzağını çıkarıp temizlemektir. Kurutma makinenizin performansıyla ilgili sorunları hâlâ fark ediyorsanız, dış havalandırmayı kontrol etmeniz gerekebilir. Kurutma makinesi çalışırken buhar çıkmıyorsa, muhtemelen orada da biraz temizlik yapmanız gerekir.

