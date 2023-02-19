Elektrik faturasını düşürecek en etkili yöntem! Tasarruf yapmak için...

Elektrik faturası en yüklü gelen faturalar arasında yer alıyor. Kullandığımız ev aletleri ve bazı ısınma yolları elektrik faturasının oldukça fazla gelmesine sebep olabiliyor. Gözümüzden kaçan ufak detaylar nedeniyle fatura cebimizi yakmaya devam ediyor. Oysaki her evde uygulanacak basit tasarruf yöntemleri ile elektrik faturasını düşürmek mümkün.

FATURALARI DÜŞÜRMEK İÇİN

ISITMAK VE SOĞUTMAK

1. Pencereler, kapılar ve cihazlardaki contaları kontrol edin: Soğuk havayı ait olduğu yerde tutmak için buzdolabınızın ve dondurucunuzun iyi bir şekilde kapatıldığından emin olun. Aynı şey kapı ve pencereler için de geçerli. Kötü bir mühür, enerjinin dışarı sızmasına ve bu süreçte cüzdanınızın boşalmasına izin verir.

2. Sızdıran kanalları düzeltin: Sızdıran ısıtma, havalandırma ve klima kanallarını onararak ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimliliğini artırın.

3. Termostatınızı dürtün: Uyurken veya evden uzaktayken termostatınızı 10 ila 15 derece geri ayarlayın. Bunu sekiz saat yapmak, yıllık ısıtma ve soğutma maliyetlerinizi yaklaşık %10 oranında azaltabilir. Programlanabilir bir termostat işi sizin yerinize yapar.

4. Buzdolabınızın ve dondurucunuzun sıcaklığını ayarlayın: Buzdolabınızı 38 dereceye, dondurucunuzu 0 ila 5 dereceye ayarlayın. Bu, yiyeceklerinizi taze tutacaktır, ancak buzdolabınızın ve dondurucunuzun sıcaklığı korumak için çok fazla çalışmasına gerek kalmayacaktır.

5. Daha kısa duş alın: Duş sürenizi iki dakika kısaltmak, su kullanımınızı beş galon azaltabilir.

6. Duş başlığınızı değiştirin: Verimli bir duş başlığı, su kullanımınızı yılda 2.700 galon azaltabilir. Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen verimlilik kriterlerini karşıladığı onaylanan WaterSense etiketine sahip bir tane arayın.

7. Çamaşırları sıcak suda yıkamayın: Çamaşır yıkarken ılık veya soğuk su kullanın ve yük başına enerji kullanımınızı en az yarı yarıya azaltın.

8. Sızdıran muslukları onarın: Bu damlama, damlama, damlama sadece can sıkıcı değil, galonlarca suyu boşa harcıyor.

9. Su ısıtıcınızdaki sıcaklığı ayarlayın: Su ısıtıcılardaki varsayılan sıcaklık ayarı tipik olarak 140 derecedir. 120 dereceye düşürmek, su ısıtma maliyetlerinizi %10'a kadar azaltabilir. Birkaç günlüğüne şehirden ayrılmak mı? Enerji kullanımını korumak için su ısıtıcınızı en düşük ayara getirin.

