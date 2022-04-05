Ellerine ve tırnaklarına önem veren kadınların evinde bulunması gereken bakım ve güzellik malzemeleri

Güzel ve etkileyici ellere sahip olmak hemen her kadının hayali. Sosyal yaşantınızda iyi bir izlenim bırakmak için bakımlı ve stil sahibi ellere sahip olmak sizi bir adım öne taşıyabilir. Düzenli bakım yaptırmak ve bu bakımı kalıcı hâle getirmek ise zaman ve maliyet açısından yıpratıcı olabilir. İhtiyacınız olan bakımı kuaför salonlarına gitmeden evinizde gerçekleştirmeye ve kendi güzellik rutininizi oluşturmaya var mısınız? Kaliteli ürünlerle dakikalar içinde bakımlı el ve tırnaklara ulaşabilir, herkesi kendinize hayran bırakabilirsiniz. Peki, bu ürünleri keşfetmeye hazır mısınız?

1. Bakımlı ellerin olmazsa olmazı: Solingen Et Pensi

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Kusursuz bir manikür, ellerinizin mükemmel bir görünüme kavuşmasını sağlayabilir. Bunu gerçekleştirmek içinse kaliteli ve uzun ömürlü yardımcılara sahip olmanız önemli. Solingen Et Pensi, çelik gövdesi ve keskin ağızı sayesinde tırnaklarınızın etrafında yer alan ölü deriyi temizlemenizi ve harika bir maniküre sahip olmanızı sağlıyor. Ergonomik tasarımı ile kolay kullanım sunan ürün, tırnak etrafında yer alan dar ve hassas kısımlara kolaylıkla ulaşarak tüm tırnak çevresini temizliyor. Bakım aksesuarları listenize Solingen Et Pensi'ni ekleyerek kuaför salonundan çıkmış gibi görünen ellere sahip olabilirsiniz.

2. Mara Kolay Manikür & Pedikür Peeling ile anında etki yaratın

Yoğun hayat temposunda kişisel bakımınıza uzunca vakitler ayıramıyor olabilirsiniz. Mara Kolay Manikür & Pedikür Peeling, içerisinde yer alan doğal tuz ve bakım yağlarıyla ellerinizin ihtiyacı olan yoğun bakımı bir dakikada gerçekleştiriyor. Kavanoz içerisinde yer alan ürünü karıştırarak ellerinize uygulayabilir, bir süre beklettikten sonra pamuk gibi ellere kavuşabilirsiniz. Tırnak çevresinde bulunan etleri yumuşatan ürün sayesinde kötü görünümden kısa sürede kurtulabilir, yumuşacık dokunuşlar yakalayabilirsiniz. Ayrıca bu ürünü ayaklarınızda da kullanabilir, sertleşmiş topuklarınızın yumuşamasını sağlayabilirsiniz.

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3. Pürüzsüz bir tırnak yüzeyi için: Match Mavi Kâğıt Törpü Seti

Tırnak yüzeyinin pürüzsüz bir görünüme sahip olması için farklı kalınlıklardaki kâğıt törpülerden yardım alabilirsiniz. Match Mavi Kâğıt Törpü Seti, metal törpülerin aksine tırnaklarınızı yıpratmadan profesyonel bir bakım sağlıyor. Paket içerisinde yer alan farklı kalınlık numaralarına sahip törpüler sayesinde iki aşamalı bir törpüleme işlemi gerçekleştirebilir, böylece tırnak yüzeyinizin daha pürüzsüz bir görünüme kavuşmasını sağlayabilirsiniz. Tırnakların bir sonraki işleme hazır hâle gelmesine olanak sağlayan Match Mavi Kâğıt Törpü Seti şık ve estetik stilleriyle bakım çantanızın yıldızı olacak.

4. Victorinox Rubis Cam Tırnak Törpüsü ile tırnaklarınız saniyeler içinde istediğiniz şekle kavuşacak

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Kusursuz ve düzgün tırnaklara sahip olmak büyük emek istiyor. Tırnaklarınıza dilediğiniz şekli vermek için Victorinox Rubis Cam Tırnak Törpüsü'nden yardım alabilirsiniz. Victorinox Rubis Cam Tırnak Törpüsü, tırnaklarınızın katmanlara ayrılmadan şekil almasını sağlıyor. Tırnak uçlarınızı şekillendirirken tırnakların parçalanmasını engelleyerek daha sağlıklı bir görünüme kavuşturuyor. Metal törpülerin verdiği hasarın aksine daha sağlıklı ve düzgün tırnaklara sahip olmanıza olanak sağlayan cam törpü ile daha bakımlı ve orantılı tırnaklar yaratabilirsiniz. Kaliteli materyallerden üretilen ürünü uzun yıllar kullanabilir, ideal boyutuyla çantanızda rahatlıkla taşıyabilirsiniz.

5. Kalyon Tırnak Eti Temizleyici ile tırnak eti görünümüne son

Tırnak etlerinize uygulayacağınız oje formundaki sıvılarla hızlı bir bakım sağlayabilirsiniz. Kalyon Tırnak Eti Temizleyici geniş fırçasıyla kolay ve hızlı uygulama imkânı veriyor. Manikür rutinine başlamadan önce tırnak çevrenize ürünü uygulayarak birkaç dakika bekletebilirsiniz. Ürün sayesinde hızlı bir sonuç alabilir, yumuşayan tırnak etlerinizden kısa sürede kurtulabilirsiniz. Uygulama sonrasında yumuşayan ölü derileri bir aparat yardımıyla geri iterek tertemiz görünüme kavuşabilirsiniz. Profesyonel bir bakım yaptırmışsınız gibi hissettiren bu görünüm sayesinde herkesi büyüleyebilir, kuaför bakımlarına yüzlerce lira vermeden paranızı ve zamanınızı değerlendirebilirsiniz.

6. Mavala Scientifique K+ Tırnak Sertleştirici ile güçlü tırnaklara sahip olmak mümkün

Çoğu insan farklı sebeplerden ötürü tırnak yüzeyinde ve tırnak uçlarında kırılmalar yaşayabiliyor. Mavala Scientifique K+ Tırnak Sertleştirici, içeriğinde yer alan bileşenler sayesinde kaliteli bir bakım sunuyor. Tırnak yüzeyine belirli periyotlarla uygulayacağınız bu ürünle kırılma ve soyulma gibi olumsuzlukları geride bırakarak daha sağlıklı görünen tırnaklara sahip olabilirsiniz. Zarar görmeye meyilli ve kolay soyulan tırnak yüzeyini sertleştirip pürüzsüz hâle getiren ürün, sonraki adım için gerekli olan kusursuz görünümü hazırlamayı sağlıyor. Bu sayede göz alıcı tırnaklara ulaşabilirsiniz.

7. Soğuk havaların getirdiği etkileri silip atmak için: Neutrogena Cica Onarıcı El Maskesi

Kış aylarının getirdiği yıpratıcı etkiyi yoğun nemlendirici içerikli bakım ürünleriyle en aza indirmek mümkün. Neutrogena Cica Onarıcı El Maskesi, kuru ciltler için özel olarak tasarlanmış formülüyle bıraktığı yumuşacık etkiyi uzun süre kalıcı hâle getirmeyi hedefliyor. Günlük hayat akışında sık sık su ve kimyasallarla temas eden ellerinizde oluşan yıpranmaları da engelleyen ürün, yoğun nemlendirme özelliğiyle de uzun süren bakım sağlıyor. Eldiven formunda olmasıyla kullanım kolaylığı sunan maskeyi ellerinizde on dakika bekleterek pamuk gibi ellere kavuşabilirsiniz.

8. Yanınızdan ayırmak istemeyeceksiniz: Neutrogena Norveç Formüllü El & Tırnak Bakım Kremi

Yoğun nem maskelerinin kalıcılığını arttırmak ve günlük nem ihtiyacınızı karşılamak için el kremlerinden yardım alabilirsiniz. Neutrogena Norveç Formüllü El & Tırnak Bakım Kremi ideal boyutu ve uzun süre nem sağlayan formülüyle sizi büyüleyecek. Kolayca emilen, yağsız formülü sayesinde nerede olursanız olun rahatça uygulayabilir, yarattığı yumuşacık hissi gün boyu yaşayabilirsiniz. Pantenol içeriğinin sağladığı onarıcı etki sayesinde cildinizi tahriş etmeden ihtiyacınız olan nemi sağlayan kremle pürüzsüz ve ışıl ışıl parlayan ellere sahip olabilirsiniz. Ayrıca tırnaklarınızın ihtiyacı olan bakımı da hızlıca gerçekleştirebilir, bakımlı ellerin tadını çıkarabilirsiniz.

9. Pastel 54 Numara Oje ile tertemiz bir tırnak görünümü sağlamaya ne dersiniz?

Güçlü bir el bakımı sonrasında bu bakımı korumak ve ellerinizi güzel renklerle göz alıcı bir hâle getirmek önemli. Pastel 54 Numara Oje muhteşem rengiyle ellerinize son moda bir dokunuş yapmaya geliyor. Her kadının oje koleksiyonunda yer alması gereken bu renk geniş açılı fırçasıyla tek katta mükemmel kapatıcılığa ulaşmanızı sağlıyor. Parlaklığını günlerce koruyan formülü sayesinde kalıcı oje yaptırmışçasına bir görünüm sunan ürünün formülü ise sağlığa zararlı maddeler içermiyor. Dilerseniz farklı tırnak tasarımları yaparak yaratıcılığınızı kullanabilir, herkesi tırnaklarınıza hayran bırakabilirsiniz.

10. Coscelia Thermo UV Oje Seti ile evde kendi kalıcı ojenizi yapabileceğinizi biliyor muydunuz?

Son yılların en popüler işlemlerinden biri olan kalıcı ojeler uzun süre dayanan parlaklıkları ve muhteşem renkleriyle profesyonel salonların olmazsa olmazı. Hemen her kadının yaptırmak istediği bir işlem olan kalıcı oje uygulamaları ise çok maliyetli olabiliyor. Peki, tüm paranızı güzellik salonlarına vermek yerine kalıcı ojenizi kendiniz yapmaya ne dersiniz? Coscelia Thermo UV Oje Seti, dört dörtlük paket içeriğiyle evinizin konforunda yüksek kaliteli tırnak tasarım imkânı sunuyor. Set içerisinde yer alan manikür setleriyle ilk önce mükemmel bir bakım gerçekleştirebilirsiniz. Hayalinizdeki tırnak tasarımını dilediğiniz renkleri ve aksesuarları kullanarak yaratabilir, UV ışık lambasıyla tasarımınızı kalıcı hâle getirebilirsiniz.