Mustafa Sarıgül'den Twitter'ı alan Elon Musk'a: Gerçekten yazıklar olsun sana...

Yayınladığı TikTok videolarıyla dikkat çeken Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, dün TikTok hesabından yeni bir video paylaştı. Videonun konusu ise Twitter'ı satın almak için şirket yönetimiyle anlaşma sağlayan Tesla ve SpaceX'in CEO'su ünlü milyarder Elon Musk'tı.

"TARLALARI ALDI, ARAZİLERİ ALDI, ÖLÜYÜ BIRAKTI, DİRİYİ BIRAKTI...

Mustafa Sarıgül, yayınlanan videoda "Tarlaları aldı, arazileri aldı, ölüyü bıraktı, diriyi bıraktı gözü şimdi özgürlük ortamı, demokrasi ortamı olan Twitter'a dikti. Elon Musk! Buradan nasıl manipülasyonlar yapacaksın, nasıl binlerce borsaya yapan insanları mağdur edeceksin gerçekten yazıklar olsun sana." dedi.

DAHA ÖNCE "DİKKAT EDİN" DEMİŞTİ

Sarıgül, Ocak ayında yayınladığı başka bir TikTok videosunda ise takipçilerini Elon Musk konusunda uyarmıştı.

Sarıgül o videoda, "Evet, adamın adı Elon Musk. Enteresan bir şey söylüyorum. Parayı bir anda indiriyor, bir anda çıkarıyor. Küçük yatırımcılar da mağdur oluyor. Bu adamın her söylediğine inanmayın. Elon Musk'a da biraz dikkat edin" demişti.

