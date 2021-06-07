Elon Musk açıkladı! Merakla beklenen model iptal edildi

Elon Musk, kripto para piyasasındaki etkisi ile son zamanlarda gündem olsa da Tesla hakkında yaptığı duyurular ve açıklamalarla da adından söz ettiriyor. Örneğin, Tesla Model S Plaid'in detaylarını Twitter hesabından paylaşan Musk, güncellenen otomobilin 2 saniyeden daha kısa bir sürede 0'dan 100 km/s hıza çıktığını ve şimdiye kadarki en hızlı seri üretim araç olduğunu söylemişti. Ancak Model S Plaid'e ek olarak, bir de Model S Plaid'in bir üst versiyonu olan Model S Plaid+ da duyurulmuştu. Fakat Musk'ın son paylaşımına bakılırsa bu modelin asfaltla buluşması hayal oldu.

TESLA MODEL S PLAID+ ÜRETİLMEYECEK

Ünlü milyarder, Twitter hesabından Model S Plaid+'ın iptal edildiğini açıkladı. Üzücü haberi takipçileriyle paylaşan Musk, iptal kararına ilişkin garip bir neden sundu ve Model S Plaid çok iyi olduğu için üst versiyon Model S Plaid+'a gerek olmadığını belirtti.

MODEL S PLAID+ YER ALMAYA DEVAM EDİYOR

Tesla Model S Plaid+ için Tesla'nın internet sitesi hala güncellenmiş değil. Çünkü "Model S Plaid+ 2022'nin ortalarında sunulacak" ibaresi Tesla'nın internet sitesinde yer almaya devam ediyor.