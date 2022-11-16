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  4. Elon Musk bildiğiniz gibi! "O güne kadar burada çalışıp uyuyacağım" dedi

Elon Musk bildiğiniz gibi! "O güne kadar burada çalışıp uyuyacağım" dedi

16.11.2022 17:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk ve Twitter, gündemden uzun bir süredir düşmüyor. Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformu, teknoloji milyarderinin kontrolüne geçtiğinden beri her gün yeni bir haberle güne damgasını vuruyor. Birçok değişiklik yapan Elon Musk şimdi ise "Elon Musk bildiğiniz gibi" dedirten bir karar almış durumda. Görünüşe göre Musk Twitter'ın genel merkezinde uyuyacak, ta ki "O" güne kadar... Peki "O" gün hangi gün?

Elon Musk bildiğiniz gibi! "O güne kadar burada çalışıp uyuyacağım" dedi

Elon Musk her zaman çok fazla çalıştığını söyleyen biri. Musk'ın çalışmaya olan düşkünlüğü, geçtiğimiz günlerde G20 kapsamında düzenlenen bir foruma dahi yansıdı. Musk mum ışıkları eşliğinde katıldığı bu forumda üzerinde çok fazla iş yükü olduğundan ve 7 gün sabahtan akşama kadar çalıştığından bahsetti. Twitter hesabındaki yoğun tweet trafiği de bunun bir göstergesi. Musk'ın Twitter hesabını takip edenler yakından bileceklerdir; ünlü milyarder, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter hakkında, yine Twitter üzerinden kendisine yöneltilen birçok soruyu yanıtsız bırakmıyor. Üstelik sadece Twitter da değil. Tesla ve SpaceX hakkında gelen sorulara da yanıt veriyor. Tüm bunlar Musk'ın kendisini işine ne kadar çok vakit harcadığını ortaya koyuyor. Peki Musk nerede ve ne zaman uyuyor? Geçmişte uyuduğu yerler hakkında konuşmaya gerek yok ancak bundan sonra nerede uyuyacağını gayet iyi biliyoruz.

ELON MUSK TWITTER'IN GENEL MERKEZİNDE UYUYACAK! PEKİ NE ZAMANA KADAR?

Insider'ın haberine göre, Twitter'ın yeni sahibi olan Elon Musk, pazartesi sabahı attığı bir tweetle önceki geceyi Twitter'ın San Francisco'daki genel merkezinde geçirdi. Ek olarak Musk, burada çalışıp uyuyacağını söyledi, ta ki şirket "düzelinceye" kadar...

Elon Musk

Perşembe saat 17:00'ye kadar süre verdi! Perşembe saat 17:00'ye kadar süre verdi!

Musk'ın ofiste uyuma kararı, geçtiğimiz perşembe günü Twitter çalışanlarına şirketin evden çalışma politikasını geri çektiğinin ve herkesin haftada 80 saat çalışmasının beklendiğinin söylenmesiyle geldi.

Daha sonra Musk'ın söz konusu tweet'inin silindiği görüldü.

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