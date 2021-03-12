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Elon Musk bu kez Cyberpunk 2077'yi hedef aldı!

12.03.2021 11:11 | Son Güncelleme:
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Elon Musk bu kez Cyberpunk 2077'yi hedef aldı!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabı üzerinden Cyberpunk 2077 oyununu eleştirdi. Musk'ın eleştirisi ise oyundaki araçlara yönelikti.

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden pek çok paylaşım yapıyor. Bu paylaşımların zamanı ve konusu, Elon Musk'ın isteğine göre (öyle tahmin ediyoruz) değişiyor. Musk bazen Starship roketi hakkında önemli bir bilgi verirken, bazen de kripto para piyasasını hareketlendirecek bir fotoğraf ile takipçilerini şaşırtıyor. Ünlü milyarderin paylaştığı son tweet'lerden birisi ise CD Projekt RED yapımı Cyberpunk 2077 oyunu hakkında oldu.

ELON MUSK'TAN CYBERPUNK 2077'YE OTONOM ARAÇ ELEŞTİRİSİ

Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabının 1.2 yaması hakkında attığı tweet'e yanıt veren Musk, oyunda otonom araç olmadığı için eleştiride bulundu. Ünlü milyarder, söz konusu tweet'inde ''Delamain AI araçları siz içindeyken kendi kendine gidebilmeli ve 2077'ye kadar elektrikli olmalıdır'' dedi. Yani Musk, oyunda yer alan Delamain AI araçlarının otonom olması gerektiğini belirterek, oyunun geçtiği 2077 yılına kadar bu araçların elektrikli olması gerektiğini de paylaştı.

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Elon Musk'ın Cyberpunk 2077 eleştirisi, haklı bir eleştiri gibi görünüyor. Zira elektrikli araçların piyasada olduğu, hatta otonom sürüşlerin test edildiği günümüzden uzak bir gelecekte geçen bir oyunda böyle bir eksiklik bulunması dikkat çekici.

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Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
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