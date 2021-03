Elon Musk bu kez Cyberpunk 2077'yi hedef aldı!

Elon Musk Twitter hesabı üzerinden pek çok paylaşım yapıyor. Bu paylaşımların zamanı ve konusu, Elon Musk'ın isteğine göre (öyle tahmin ediyoruz) değişiyor. Musk bazen Starship roketi hakkında önemli bir bilgi verirken, bazen de kripto para piyasasını hareketlendirecek bir fotoğraf ile takipçilerini şaşırtıyor. Ünlü milyarderin paylaştığı son tweet'lerden birisi ise CD Projekt RED yapımı Cyberpunk 2077 oyunu hakkında oldu.

Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabının 1.2 yaması hakkında attığı tweet'e yanıt veren Musk, oyunda otonom araç olmadığı için eleştiride bulundu. Ünlü milyarder, söz konusu tweet'inde ''Delamain AI araçları siz içindeyken kendi kendine gidebilmeli ve 2077'ye kadar elektrikli olmalıdır'' dedi. Yani Musk, oyunda yer alan Delamain AI araçlarının otonom olması gerektiğini belirterek, oyunun geçtiği 2077 yılına kadar bu araçların elektrikli olması gerektiğini de paylaştı.

Delamain AI cabs should be able to drive themselves when you’re in them & be electric by 2077