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Elon Musk buna sevinecek: Tesla artık en değerlisi!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.06.2020 10:05 | Son Güncelleme

Elon Musk'ın Tesla'sı bir rekor daha kırdı. Elektrikli otomobil üretimi yapan Tesla, hisse değerindeki artışın bir sonucu olarak, en değerli otomobil şirketi olmayı başardı.

Elon Musk buna sevinecek: Tesla artık en değerlisi!

Tesla Elon Musk'ın göz bebeği kuşkusuz. Ürettiği Tesla Model S, Tesla Model 3 ve Tesla CyberTruck gibi sıra dışı araçlarla herkesin dikkatini çeken Tesla, borsada da birçok kişinin dikkati çekiyor gibi görünüyor. En azından Tesla'nın bugün kırdığı rekor bunu söylüyor.

TESLA EN DEĞERLİ OTOMOBİL ŞİRKETİ OLDU

Tesla'nın hisseleri bu hafta içinde rekor kırarak 1000 dolar seviyesine ulaştı ve toplam piyasa değeri 180 milyar doları aştı. Böylece Tesla son birkaç senedir yükseliş yaşadığı 'en değerli otomobil şirketleri' listesinde zirveye yerleşti. Listenin birinci sırasında yer alan Toyota ise ikinci oldu. Toyota'nın toplam piyasa değeri ise 179 milyar dolar.

Tesla

TESLA NASIL BİRİNCİ OLDU?

Tesla'nın zirveye oturmasında piyasa değerinin ve artan hisse fiyatlarının büyük bir payı olsa da asıl neden bu değil. Asıl neden, diğer üreticilerin özellikle koronavirüs nedeniyle büyük kayıplar yaşaması. Koronavirüs döneminde birçok firma fabrikasını kapattı ve üretimde azalışa gitti. Ancak Tesla, koronavirüs salgınına rağmen diğer şirketlere göre üretime daha hızlı başladı. Bu da önemli bir etken oldu.

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