Elon Musk bunu beğenmeyecek! Twitter'ın "zehirli hap" planı deşifre oldu

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile sosyal medya platformu Twitter arasında yaşananların yankısı hala sürüyor. Yüzde 9,2'lik Twitter hissesi satın alarak Twitter'ın en büyük hissedarlarından biri olan Elon Musk, bununla da yetinmek istemiyor ve Twitter'ın tamamını satın almak istiyor. Yakın kaynaklara göre, Twitter ise milyarder Elon Musk'ın teklifinin ardından bir önlem almayı düşünüyor. Bu yöntemin adı; "zehirli hap."

TWITTER'DAN ELON MUSK'A ŞOK! ZEHİRLİ HAP YÖNTEMİ MASADA

Bloomberg'in haberine göre; Twitter, şirketi istenmeyen satın alma tekliflerinden koruyacak bir önlem almayı düşünüyor. Kimliğinin açıklanmamasını isteyen kişiler, düşünülen seçeneklerden birinin zehirli hap (ya da zehir hapı) yönteminin benimsenmesi olduğunu söyledi. Twitter'ın en kısa sürede zehirli hap yöntemini açıklayabileceği öne sürülüyor.

ZEHİRLİ HAP NEDİR?

Zehirli hap yöntemi, mevcut hissedarların indirimli olarak daha fazla hisse satın almasına izin verilerek, yani bir "hap" yaratılarak istenmeyen satın almalardan kaçınmak için kullanılıyor. Böylece şirket hisselerinin çoğunluğuna sahip olmak isteyen kişi veya kuruluşlar engelleniyor.

SUUDİ PRENS DÜŞÜK BULDU

Haber, Twitter hissedarlarından biri olan Suudi Arabistan prensi Alwaleed bin Tallal'ın Musk'ın teklifini düşük bulduğunu kaydetti. Suudi prens, anlaşmanın popüler sosyal medya platformunun “gerçek değerine yaklaşmadığını” söyledi.

Tesla CEO'su Elon Musk, Twitter için hisse başına 54.20 dolar teklif ederek sosyal medya şirketine 43 milyar dolar değer biçmişti. Bunun "en iyi ve son" teklifi olduğunu söyleyen Musk, teklifinin kabul edilmemesi halinde hissedar olarak konumumu yeniden gözden geçireceğini belirtmişti.

"B PLANIM VAR"

Öte yandan, Kanada'nın Vancouver kentindeki bir TED konferansında konuşan Elon Musk, sosyal medya platformu Twitter'ın tamamını satın alma girişiminin başarılı olup olmayacağını bilmediğini belirterek "Teklifim reddedilirse B planım var" dedi. Ancak B planının ayrıntılarını açıklamadı.



