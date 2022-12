Elon Musk duyurdu! Twitter'dan 1,5 milyar hesap hakkında şok karar

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü milyarder son olarak çok dikkat çeken bir duyuru yaptı. Musk, bu duyurusunu çoğunlukla olduğu gibi resmi Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Musk'ın duyurusu 1,5 milyar hesabı yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

Elon Musk, paylaştığı duyuruda, "Twitter yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Twitter will soon start freeing the name space of 1.5 billion accounts

Musk ayrıca, bunun, yıllardır hiç tweet'i olmayan ve giriş yapılmayan hesaplar için bariz bir hesap silme işlemi olduğunu söyledi.

These are obvious account deletions with no tweets & no log in for years