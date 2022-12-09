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Elon Musk duyurdu! Twitter'dan 1,5 milyar hesap hakkında şok karar

09.12.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, Twitter'da alınan son kararı resmen duyurdu. Musk resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Twitter yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak." dedi. Musk ayrıca, bunun, yıllardır hiç tweet'i olmayan ve giriş yapılmayan hesaplar için bariz bir hesap silme işlemi olduğunu söyledi.

Elon Musk duyurdu! Twitter'dan 1,5 milyar hesap hakkında şok karar

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Ünlü milyarder son olarak çok dikkat çeken bir duyuru yaptı. Musk, bu duyurusunu çoğunlukla olduğu gibi resmi Twitter hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Musk'ın duyurusu 1,5 milyar hesabı yakından ilgilendiriyor. İşte detaylar...

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk image on smartphone and printed Twitter logos

ELON MUSK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Elon Musk, paylaştığı duyuruda, "Twitter yakında 1,5 milyar hesabın isim alanını boşaltmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Musk ayrıca, bunun, yıllardır hiç tweet'i olmayan ve giriş yapılmayan hesaplar için bariz bir hesap silme işlemi olduğunu söyledi.


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