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Elon Musk duyurdu: Twitter'dan dikkat çeken özellik!

14.04.2023 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Twitter'ın sahibi Elon Musk Twitter'dan yeni bir paylaşım yaptı. Musk, paylaşımında, sosyal medya platformunda içerik üreticilerine abone olma özelliğinin sunulacağını bildirdi.

Elon Musk duyurdu: Twitter'dan dikkat çeken özellik!

Musk, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Takipçilerinize, uzun metinlerden saatlerce süren videolara kadar her türlü materyalin aboneliklerini sunmak için başvurun" çağrısında bulundu.

İLK 12 AY BOYUNCA O ÜCRETLERİN DIŞINDA HERHANGİ BİR KESİNTİ YAPMAYACAK

Kullanıcıların Twitter'da ayarlarda "Gelire Dönüştürme" sekmesi üzerinden söz konusu özellikten faydalanabileceğini belirten Musk, Twitter'ın ilk 12 ay boyunca, Android ve iOS'un aldığı ücretler dışında, kullanıcılardan herhangi bir kesinti yapmayacağını kaydetti.

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Twitter'ın kullanıcıların çalışmalarının tanıtımına da yardımcı olacağını aktaran Musk, "Amacımız, yaratıcı refahını en üst düzeye çıkarmak." değerlendirmesinde bulundu. (AA)

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