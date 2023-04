Elon Musk ile ilgili çılgın söylenti! Sosyal medyada gündem oldu

"Elon Musk'ın gizli ikinci bir Twitter hesabı mı var?"... Bu soru şu sıralar gündemde. Çünkü ünlü milyarderle ilgili çılgın bir söylenti yayıldı. Bu söylenti kapsamında Elon Musk'ın ikinci bir Twitter hesabı olduğundan şüpheleniliyor. İşte detaylar...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, teknoloji milyarderinin, tuhaf bir şekilde üç yaşında bir çocuk gibi davranan ve muhtemelen oğlu X AE A-XII Musk rolüne bürünen gizli bir ikinci Twitter hesabı olduğu öne sürüldü.

X AE A-XII, Tesla CEO'sunun Kanadalı şarkıcı Grimes ile ilişkisi olduğu Mayıs 2020'de doğan küçük oğlu.

Haberde ise Musk'ın @Ermnmusk kullanıcı adına sahip hesabın kendisine ait olduğunu da doğrulamış göründüğü söylendi.

Musk, "Elon Musk'ın Twitter'da alternatif hesabı var" diye tweet atan ve bir görüntü paylaşan kullanıcıya 'Ben olduğumu asla tahmin edemezsiniz' şeklinde bir tweet atarak yanıt verdi.

Söylenti, Musk'ın içerik oluşturuculara sosyal medya sitesindeki içeriklerinden kar elde edebilmeleri için para kazanma özelliğini açmaları yönünde talimatlar içeren bir tweet atmasının ardından ortaya çıktı.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn