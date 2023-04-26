Elon Musk ile ilgili çılgın söylenti! Sosyal medyada gündem oldu

"Elon Musk'ın gizli ikinci bir Twitter hesabı mı var?"... Bu soru şu sıralar gündemde. Çünkü ünlü milyarderle ilgili çılgın bir söylenti yayıldı. Bu söylenti kapsamında Elon Musk'ın ikinci bir Twitter hesabı olduğundan şüpheleniliyor. İşte detaylar...

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre, teknoloji milyarderinin, tuhaf bir şekilde üç yaşında bir çocuk gibi davranan ve muhtemelen oğlu X AE A-XII Musk rolüne bürünen gizli bir ikinci Twitter hesabı olduğu öne sürüldü.

X AE A-XII, Tesla CEO'sunun Kanadalı şarkıcı Grimes ile ilişkisi olduğu Mayıs 2020'de doğan küçük oğlu.

"BEN OLDUĞUMU ASLA TAHMİN EDEMEZSİNİZ"

Haberde ise Musk'ın @Ermnmusk kullanıcı adına sahip hesabın kendisine ait olduğunu da doğrulamış göründüğü söylendi.

Musk, "Elon Musk'ın Twitter'da alternatif hesabı var" diye tweet atan ve bir görüntü paylaşan kullanıcıya 'Ben olduğumu asla tahmin edemezsiniz' şeklinde bir tweet atarak yanıt verdi.

Söylenti, Musk'ın içerik oluşturuculara sosyal medya sitesindeki içeriklerinden kar elde edebilmeleri için para kazanma özelliğini açmaları yönünde talimatlar içeren bir tweet atmasının ardından ortaya çıktı.

Content creators may wish to enable subscriptions on this platform.



Just tap on Monetization in settings. pic.twitter.com/CmD06Mczmn — Elon Musk (@elonmusk) April 24, 2023

İşte bu noktada bazı Twitter kullanıcıları, teknoloji girişimcisinin paylaştığı ekran görüntüsünün sağ üst köşesinde başka bir hesaba giriş yapma seçeneğinin olduğunu fark etti.

İnsanların bu bilgiye sahip olduktan sonra, görüntü yer alan hesap olduğunu düşündükleri 'Elon Test' hesabını bulmaları uzun sürmedi.

"ELON TEST"İN TUHAF PAYLAŞIMLARI

'Elon Test' olarak adlandırılan @Ermnmusk kullanıcı adına sahip hesap, Musk'ın geçen yılın Ekim ayı sonlarında Twitter'ı satın almasının tamamlanmasından birkaç hafta sonra, Kasım 2022'de açılmış.

İlk bakışta paylaşımların çoğu zararsız görünüyor.

Ancak daha yakından bakıldığında @Ermnmusk'un yanıtlarında bazı garip şeyler ortaya çıkıyor.

Bunlardan biri, piyasanın en bilinir Bitcoin savunucuları arasında bulunan Michael Saylor'a yanıt olarak paylaştığı "Japon kızlarından hoşlanır mısın?" tweet'i.

Hesap, muhtemelen X AE A-XII'ye atıfta bulunarak "4 Mayıs'ta nihayet 3 yaşıma gireceğim!" şeklinde bir tweet de attı.

Ayrıca aynı hesap Kasım 2022'de 'Keşke gece kulüplerine gidebilecek kadar büyük olsaydım. Kulağa çok eğlenceli geliyor' şeklinde bir tweet atmıştı.

Hesap, platformda daha fazla etkileşim görme arzusu ve Tesla sevgisi de dahil olmak üzere Musk ile ortak birkaç ilgi alanını da paylaşıyor.

BAZI TEORİLER

Musk'ın tuhaf bir mizah anlayışı olduğu biliniyor, bu da bunun sadece kendi eğlencesi için olduğundan şüphelenilmesine yol açıyor.

Diğer bir teori ise, hesabın Musk'ın özellikleri test etmesine olanak sağlıyor olma ihtimali.

'Elon Test' hesabının şu anda yaklaşık 43.000 takipçisi var. Musk'ın ana hesabı ise 136 milyondan fazla takipçiye sahip.

