Elon Musk ile ters düşen 19 yaşındaki Jack Sweeney'in bahtı açıldı: Önemli iş teklifi!

Elon Musk ile ufak çaplı bir kriz yaşayan Jack Sweeney'i hatırlıyorsunuzdur. Haziran 2020'den bu yana Amerikan Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) halka açık verilerini kullanarak, Twitter'daki @ElonJet hesabı üzerinden Elon Musk'ın özel jetini takip eden Jack Sweeney, bu durumu şimdiden bir kariyer fırsatına dönüştürdü.

ELON MUSK İLE KRİZ YAŞAYAN GENCE İŞ TEKLİF ETTİLER

New York Post'un haberine göre; Orlando merkezli özel charter uçuş şirketi Stratos Jet Charters, University of Central Florida (UCF) birinci sınıf öğrencisi Jack Sweeney'e geliştirme ekibinde çalışma teklifinde teklifinde bulundu. UCF mezunu olan Stratos'un CEO'su Joel Thomas, şirkette çalışması için Jack Sweeney ile temas halinde olduğunu doğruladı.

Thomas, verdiği demeçte üniversite öğrencisinin jet izleme hesaplarını oluşturarak yaratıcılığını gösterdiğini söyledi.

Jack Sweeney ise iş teklifine ilişkin “Oldukça güzeldi. Onlar UCF mezunları, bu yüzden oldukça ilginç." dedi. Sweeney, teklifi kabul edip etmeyeceğinden henüz emin olmadığını belirtirken, zaten UberJets'te yarı zamanlı uygulama geliştiricisi olarak çalıştığını ifade etti.

Thomas, "Şu anda UCF'ye kayıtlı olduğunu anlayan Stratos, eğitim hedeflerini ilerletmesine yardımcı olmak için proje bazında, yarı zamanlı veya stajyer olarak onunla çalışmaktan mutluluk duyacak" diye konuştu.

ELON MUSK İLE JACK SWEENEY ARASINDA NE YAŞANDI?

Özel jetinin takip edilmesinden hoşnut olmayan Elon Musk, geçen sonbaharda özel jetini takip eden bir Twitter hesabını yöneten Jack Sweeney'e uçuşlarını takip etmeyi bırakmasını istemek için Twitter üzerinden bir mesaj yollamıştı. Ünlü milyarder gönderdiği ilk mesajında, "Bunu kaldırabilir misin? Bu bir güvenlik riski" demişti. Musk bunun karşılığında gence 5 bin dolar teklif etmişti.

Musk'a Sweeney'in cevabı ise hikayede yeni bir sayfa açmıştı. Çünkü 19 yaşındaki genç, ünlü milyardere "Bunu 50 bin dolara çıkarma şansı var mı? Üniversitede büyük bir destek olur ve muhtemelen bir araba, hatta belki bir Model 3 almama izin verir.” cevabını vermişti.

Musk, Sweeney'in karşı teklifi sonrası bunu düşüneceğini söylemişti. Ancak ünlü milyarder henüz 19 yaşındaki gencin karşı teklifine yanıt vermedi.

Sweeny ayrıca, teklifine cevap bekleyene kadar daha fazla izleme için algoritma oluşturmaya devam edebileceğini çünkü insanların bu duruma oldukça fazla ilgi gösterdiğini söylemişti.

