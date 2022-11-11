Elon Musk'ın kafası çok karışık! Dün 'öldürdüğü' özelliği bugün 'diriltti', herkes şaşkına döndü

Twitter mavi tik satışına başladı ancak bunun yeni dönemin ilk adımlarından biri olduğu düşünülüyor. Çünkü Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı sosyal medya platformunda ilginç, ilginç olduğu kadar da hızlı değişiklikler yapılıyor ve bunların devamının geleceği söyleniyor. Musk'ın müjdesini verdiği Twitter'ın yeni özelliklerinden bahsetmiyoruz bile. Ancak geçtiğimiz günlerde ilginç bir durum yaşandı. Resmi etiketi adı verilen bir özellik Twitter'a getirildi. Zaten her şey de bu özelliğin Twitter'daki bazı hesaplara getirilmesiyle başladı.

AYRIM YAPABİLMEK İÇİN KULLANILACAKTI

Çarşamba günü Twitter’ın ürün yönetimi direktörü Esther Crawford, platformda resmi olarak doğrulanmış hesaplar ve mavi tik satın alan hesaplar arasında bir ayrım yapabilmek adına resmi adını taşıyan 'Resmi' etiketini tanıttı. Crawford'ın attığı tweet'e göre Twitter, belirli doğrulanmış hesaplar için 'Resmi' (official) etiketini kullanacaktı. Etiketi alacak hesaplar arasında hükümet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişiler yer alacaktı. Daha önce doğrulanmış tüm hesaplar 'Resmi' etiketini almayacaktı ve etiket, mavi tik gibi satın alınamayacaktı.

MUSK O ÖZELLİĞİ 'ÖLDÜRDÜ'

Öyle de oldu. Crawford'un açıklamasının üzerinden çok geçmeden Birleşmiş Milletler'in hesabı da dahil olmak üzere Twitter'daki birçok hesaba 'Resmi' etiketi eklendi. Fakat sonra resmi etiketinin, eklendiği hesaplardan tek tek kaldırılmaya başlandığı görüldü.

Ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee ise kendi hesabına da eklenen bu etiket hakkında bir tweet attı ve ardından bir tweet daha atarak resmi etiketinin hesabından gittiğini söyledi. Musk ise Brownlee'nin attığı bu tweet'e cevap verdi.

Musk, verdiği cevapta bu etiketle ilgili "öldürdüm" ifadesini kullandı. Twitter'dan "Şu anda hesaplara Resmi etiketi koymuyoruz" açıklaması gelirken, Musk ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak Twitter'ın önümüzdeki aylarda pek çok aptalca şey yapacağını lütfen unutmayın. İşe yarayanı tutacağız ve işe yaramayanı değiştireceğiz." dedi. Musk'ın bu açıklaması kullanıcıları şaşırttı. Tam da "daha da ilginci yaşanmaz herhalde" derken, bugün resmi etiketi hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

VE RESMİ ETİKETİ ADETA 'DİRİLDİ'

Twitter, tekrar resmi etiketini bazı hesaplara eklemeye başladı. Görünüşe göre Musk öldürdüm dediği resmi etiketini diriltti ve kullanıma sundu. Apple, Twitter ve WhatsApp'ın resmi Twitter hesapları resmi etiketini alan hesaplar arasında yer aldı.

Twitter'ın resmi hesabından ise "Kimliğe bürünmeyle mücadele etmek için bazı hesaplara "Resmi" etiketi ekledik." açıklaması geldi.

