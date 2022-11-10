Ücretli mavi tik dönemi başladı, ortalık karıştı! Twitter'da kaos üstüne kaos: Baş Twit'çi Musk her şeyi düzeltecek mi?

Twitter son günlerin tartışmasız en çok konuşulan platformu. Bunun nedeni Elon Musk'ın kontrolüne geçen sosyal medya platformunun çehresinin büyük bir hızla değişiyor oluşu. Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldıktan sonra Twitter'ın yönetimini hızlı bir şekilde devralan Musk büyük değişimlere imza atmaya başladı. Bunlardan belki de en çok bilineni mavi tik olarak bilinen doğrulanmış hesap rozetlerinin artık aylık 8 dolara satılacağının açıklanmasıydı. Twitter bir yandan bu plan için çalışmayı sürdürürken bir yandan da çok sayıda çalışanını işten çıkardı. Fakat son günlerde Twitter'da çok daha büyük gelişmeler yaşanmaya başladı ve tüm bunlar ortalığın karıştığına ve Twitter'da işlerin arap saçına döndüğüne dair yorumlara yol açtı.

TWITTER'DA NELER OLUYOR? SON GÜNLERDE YAŞANANLAR ŞAŞIRTTI

İlk olarak çok beklenen mavi tik ile başlayalım.

TWITTER ÜCRETLİ MAVİ TİK DÖNEMİNİ BAŞLATTI

Elon Musk'ın Twitter'ının ücretli mavi tik dönemini başlatmayı ABD'deki ara seçimlerin sonrasına bıraktığı söylenmişti. 8 Kasım'da ABD'de ara seçimler yapıldı ve birçok kişi Twitter'ın yapacağı açıklamaları beklemeye başladı. Nitekim, ücretli mavi tik döneminin dün itibarıyla bazı ülke ve bölgelerle başlatıldığı ortaya çıktı. Böylece kullanıcılar aylık 8 dolara Twitter Blue'ya abone olarak mavi tik alabiliyorlar.

Twitter, birinin profilindeki doğrulama işaretine tıkladığınızda ise mavi tikin nasıl alındığı konusunda bilgilendirme sunuyor. Böylece Twitter Blue'ya abone olup mavi tik alanlarla resmi olarak doğrulanan hesaplar birbirinden ayrılıyor. Ancak dün bu konuda başka bir gelişme yaşanmıştı.

RESMİ ETİKETİ GELDİ VE GİTTİ! MUSK 'ÖLDÜRDÜ'

Dün Twitter'ın bir yöneticisi, platformda resmi olarak doğrulanmış hesaplar ve mavi tik satın alan hesaplar arasında bir ayrım yapabilmek adına resmi adını taşıyan bir etiket tanıtmıştı. Bu etiket, profil isimlerinin hemen altında bulunuyordu. Etiketi alacak hesaplar arasında hükümet hesapları, ticari şirketler, iş ortakları, büyük medya kuruluşları, yayıncılar ve bazı tanınmış kişilerin yer alacağı söylenmişti.

Hatta bazı hesaplar bu etiketi almaya başlamıştı. İçişleri Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabına etiketini eklenmişti.

Ancak bu etiket daha sonra kaldırılmaya başlandı. Ünlü teknoloji YouTuber'ı Marques Brownlee de bu etiket hakkında tweet attı. Musk ise Brownlee'nin attığı tweet'e cevap vererek bu etiketle ilgili "öldürdüm" dedi. Twitter'dan "Şu anda hesaplara Resmi etiketi koymuyoruz" açıklaması gelirken, Musk ise Twitter hesabından bir açıklama yaparak Twitter'ın önümüzdeki aylarda pek çok aptalca şey yapacağını lütfen unutmayın. İşe yarayanı tutacağız ve işe yaramayanı değiştireceğiz." ifadelerini kullandı. Musk'ın bu açıklaması kullanıcıları şaşırttı.

MAVİ TİK SONRASI KAOS!

Twitter'ın mavi tik satışına başlamasıyla birlikte platforma tam bir kaos yaşandığı görüldü. Donald Trump'ı, LeBron James'i taklit eden hesaplar “mavi tik” için ödeme yapabildiler. Bu durumda hesapların gerçekten de o kişilere ait olduğunu sananlar oldu.

Twitter bu hesapların bazıları için kısa sürede harekete geçti. Sahte Trump, sahte Valve ve sahte LeBron James hesapları askıya alındı.

SPACES ODASINA GİRDİ, ŞİRKET VE KURUMLARI İKNA ETMEYE ÇALIŞTI

Elon Musk dün akşam ise bir Space odasına girip soruları yanıtladı. Musk verdiği yanıtlarla ve yaptığı açıklamalarla Twitter'ın reklam gelirlerini artırmak adına şirket ve kuruluşlara güven vermeye çalıştı. Bildiğiniz üzere Twitter'da reklam vermeyi durduran bazı firmalar bulunuyor. Dün akşam Spaces odasında söylenen sözlerden bazıları arasında, "Twitter’ı gerçekler için bir güce dönüştürmeyi ve sahte hesapları durdurmayı hedefliyorum.", "Twitter’ın zararlı içeriğe karşı politikalarını destekleyeceği konusunda güvence veriyorum." ve "Son birkaç hafta içinde Twitter’la ilgili gözlemim, içeriğin aslında kötüleşmedi, iyileşti." vardı.

BIDEN'DAN ŞAŞIRTAN ELON MUSK AÇIKLAMASI

AA'nın haberine göre ABD Başkanı Joe Biden, Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın diğer ülkelerle iş birliğinin ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu belirtti.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimler hakkında konuşan Biden'a, Musk'ın ABD ulusal güvenliğine tehdit olup olmadığı ve Twitter'ı yabancı hükümetlerle ortak satın almasının Washington tarafından incelenip incelenmeyeceği soruldu.

Biden, "Elon Musk'ın diğer ülkelerle iş birliği ve teknik ilişkilerinin incelenmeye değer olduğunu düşünüyorum. Uygunsuz bir şey yapıp yapmadığından bahsetmiyorum, yalnızca konuyu araştırılmaya değer bulduğumu söylüyorum." yanıtını verdi.

Musk, 28 Ekim'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın aldığını ve sürecin tamamlandığını duyurmuştu. Satın alma sürecinde yabancı ülkelerin de bulunduğu ve Suudi Arabistan varlık fonunun da sürece dahil olduğu belirtilmişti.

KENDİ HESABINDAN ANKET AÇTI

Elon Musk, kendi Twitter hesabından bir anket açtı. Ünlü milyarder bu anket ile takipçilerine "Çok daha az bot/dolandırıcılık/spam görüyor musunuz?" sorusunu sordu. Şimdilik evet seçeneği önde. Ancak sonuç başa baş olabilir.

TWITTER'A YENİ VİDEO ÖZELLİĞİ

Elon Musk, bir kullanıcının çağrısına yanıt verdi. Musk, Twitter'ın kullanıcıların videoları kaydetmesine imkan sağlayacak bir özellik üzerinde çalıştığını doğruladı.

TWITTER ÇALIŞANLARI İÇİN BİR KARAR DAHA

The Verge'ün haberine göre Elon Musk, Twitter çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Bu e-postaya dayanan haberle Elon Musk'ın Twitter'da uzaktan çalışmayı sonlandıracağı aktarıldı. Ayrıca Musk'ın personele 'zor zamanlara' hazırlanmalarını söylediği kaydedildi.

GANA KARARI

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın satın aldığı sosyal medya şirketi Twitter, Gana'daki Afrika ofisinin neredeyse tüm çalışanlarının işine son verdi.

BBC'nin haberine göre, şirket, Gana'da geçen sene açılan ofisinde çalışan yaklaşık 20 kişinin işine son vererek geriye tek kişi bıraktı.

Twitter'ın Personel Hizmetleri Direktörü Fidelma Callaghan, çalışanlara gönderdiği e-postada, "Şirket, maliyetleri düşürme ihtiyacının bir sonucu olarak faaliyetlerini yeniden organize ediyor." ifadesini kullandı.

İşlerine son verildiğine dair e-postalar, çalışanlarının kurumsal e-posta adresleri kapatıldığı için kişisel hesaplarına gönderildi.

Twitter yönetimi, işten çıkarmaların 4 Kasım'da başlayacağına dair çalışanlarına e-posta göndermiş ancak çalışanları bu tarihten önce başka iş aramamaları konusunda uyarmıştı.

Twitter, Nisan 2021'de, Afrika kıtası ofisini Gana'da açmıştı.

