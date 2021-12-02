Elon Musk'ın şirketi iflas edebilir

Geçtiğimiz günlerde Elon Musk tarafından gönderilen bir e-posta sızdırıldı. SpaceX markasının uzun vadede iflas tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ifade edildi.

SPACEX'TE RAPTOR KRİZİ

İddialara göre şirketin roketlerinde kullandığı motorun üretiminde birçok aksaklık yaşanıyor. Bu aksaklıklar aynı zamanda uzay şirketini iflasın eşiğine kadar getirebilir.

SpaceX dünyanın en önemli uzay şirketi olarak görülüyor. Her ne kadar ondan daha büyük rakipleri olsa bile yine de kendisi inovatif yatırımları ile ön plana çıkıyor. Ancak öne sürülenlere bakılırsa raptor motoru üretiminde büyük bir kriz var. Elon Musk tarafından gönderilen e-postada bu krizin açık bir şekilde aktarıldığı belirtiliyor.

Sızdırılan e-posta mesajlarına bakarsak motor üretim krizi çok net bir şekilde görülüyor. Bu durum şimdiden "Elon Musk iflas etmenin eşiğinde" gibi haberlerin ortaya çıkmasına yol açtı.

Musk, e-postada gelecek yıl en az iki haftada bir Starship uçuşu yapılması gerektiğini ifade ediyor. Aksi halde şirket belki de iflas ile yüz yüze gelebilir.

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