Elon Musk, insanlığın bir sonraki mantıklı adımını açıkladı!

Elon Musk'ın birçok hedefi var. Musk, Tesla ile elektrikli otomobil endüstrisinde bir devrim yapmayı hedeflerken, SpaceX ile uzayda yeni bir dönemin kapısını aramayı planlıyor. Musk'ın en önemli planlarından biri ise Mars'ı hedef alıyor. Ünlü milyarder, şimdi ise uzay endüstrisi ve insanlığın uzaydaki geleceği hakkında yaptığı yorumlarla gündemde.

İŞTE ELON MUSK'A GÖRE BİR SONRAKİ MANTIKLI ADIM

Rusya'da bir foruma video bağlantısıyla katılan Musk, Reuters'ın bildirdiğine göre, uzay endüstrisinin “uzay istasyonlarının ötesindeki bir sonraki adımı düşünmesi gerektiğini” belirtti. Ünlü milyarder, insanlığın uzayda gelişmesi için bir sonraki mantıklı adımın, Ay'da kalıcı bir üs ve Mars'ta bir şehir kurmak olduğunu söyledi.

Musk, 2050 yılına kadar Kızıl Gezegende kendi kendine yeten bir koloni yaratma umuduyla, potansiyel bir Mars inişinin 2024 veya 2026 gibi erken bir zamanda gerçekleştirilebileceğini tahmin ediyor.

YAVAŞ GERÇEKLEŞECEK AMA ÖMRÜMÜZ YETEBİLİR

Musk daha önce “Önce cam kubbelerde yaşanacak. En sonunda gezegen tıpkı Dünya gibi yaşamı destekleyecek şekilde dünyalaştırılacak" demiş ve "Dünyalaştırma bizim ömrümüzün yetmeyeceği kadar yavaş gerçekleşecek. Bununla birlikte ömrümüz orada bir insan üssü oluşturmaya yetebilir. En azından gelecekte uzay yolculuğu yapan bir uygarlık, kalıntılarımızı keşfederek insanların bu kadar ileri gitmesinden etkilenecek" ifadelerini kullanmıştı.

