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Elon Musk SpaceX'in yeni hedefini e-postayla açıkladı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.06.2020 09:34 | Son Güncelleme

SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Crew Dragon görevinden sonra SpaceX çalışanlarına bir e-posta gönderdi. Elon Musk, çalışanlarına Starship roketinin ne kadar önemli olduğunu hatırlattı, çalışmaların hızlandırılmasını istedi.

Elon Musk SpaceX'in yeni hedefini e-postayla açıkladı!

Elon Musk Starship roketi ile insanlı uzay yolculuklarının kapısını aralamak istiyor. Bunun için SpaceX'te yoğun bir çalışma söz konusu. Ancak CNBC'ye göre Elon Musk, tarihi Crew Dragon görevi sonrası çalışanlarının tam gaz çalışması gerektiği inancında. Ünlü CEO bunun için çalışanlarına sürpriz bir e-posta bile yolladı.

ELON MUSK'TAN STARSHİP MESAJI

Elon Musk, çalışanlarına yolladığı e-postada, Starship projesi için herkesin çalışmalarına hız vermesini istedi. E-postada ''SpaceX için en önemli projenin (Dragon projesi dışında) Starship olduğunu düşünün.'' diyen Musk, böylece projenin kendisi için ne kadar önemli ve değerli olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu. Gelen bilgilere göre Elon Musk da artık çalışmalarına hız verecek.

Starship

2022'DE AY'DA

Elon Musk'ın Kaliforniya'da bulunan ofisini bırakıp artık çalışmalarını Starship'in geliştirildiği Teksas'a taşıyacağı söyleniyor. Böylece ünlü CEO, hem çalışmalarını daha yakından takip edebilecek hem de çalışmalarını daha iyi bir şekilde yürütebilecek. Bu çalışmalar sonucunda her şey yolunda giderse Starship 2022 yılında önce Ay'a inecek. En azından SpaceX'in planları bu yönde.

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