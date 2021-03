Elon Musk Starbase kentini kurmak istiyor!

Elon Musk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü milyarderin bu kadar çok konuşulmasının ise aslında birçok nedeni var. İlk başta kripto paralar hakkında paylaştığı gönderilerden bahsedebiliriz. Musk, Bitcoin ve Dogecoin hakkında attığı tweet'lerle piyasaları hareketlendiriyor. Öte yandan, Musk'ın teknoloji ve uzay gelişmeleriyle alakalı paylaştığı gönderiler de büyük beğeni topluyor. Fakat Musk'ın bu kez gündeme gelme sebebi çok başka.

Elon Musk kendi 'Yıldız üssü'nü oluşturmak için kollarını sıvadı. Ünlü isim, Twitter hesabı üzerinden SpaceX'in Starship roketini test ettiği Teksas'taki Boca Chica Village'ı da kapsayacak bir şekilde yeni bir şehir kurmayı önerdi. Musk, şehrin adının Starbase (Yıldız Üssü) olmasını teklif etti. Musk söz konusu şehrin Boca Chica Village'dan da büyük olacağını söyledi. Ünlü isim bununla da kalmadı ve konu hakkında bir tweet daha paylaştı.

From thence to Mars,

And hence the Stars.