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Elon Musk Starbase kentini kurmak istiyor!

03.03.2021 11:07 | Son Güncelleme:
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Elon Musk Starbase kentini kurmak istiyor!

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından ilginç bir istekte bulundu. Musk, SpaceX'in fırlatma merkezine ev sahipliği yapan Teksas'ta Starbase adında yeni bir şehir kurulmasını önerdi.

Elon Musk son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri. Ünlü milyarderin bu kadar çok konuşulmasının ise aslında birçok nedeni var. İlk başta kripto paralar hakkında paylaştığı gönderilerden bahsedebiliriz. Musk, Bitcoin ve Dogecoin hakkında attığı tweet'lerle piyasaları hareketlendiriyor. Öte yandan, Musk'ın teknoloji ve uzay gelişmeleriyle alakalı paylaştığı gönderiler de büyük beğeni topluyor. Fakat Musk'ın bu kez gündeme gelme sebebi çok başka.

ELON MUSK KENDİ ŞEHRİNİ YARATMAYA ÇALIŞIYOR

Elon Musk kendi 'Yıldız üssü'nü oluşturmak için kollarını sıvadı. Ünlü isim, Twitter hesabı üzerinden SpaceX'in Starship roketini test ettiği Teksas'taki Boca Chica Village'ı da kapsayacak bir şekilde yeni bir şehir kurmayı önerdi. Musk, şehrin adının Starbase (Yıldız Üssü) olmasını teklif etti. Musk söz konusu şehrin Boca Chica Village'dan da büyük olacağını söyledi. Ünlü isim bununla da kalmadı ve konu hakkında bir tweet daha paylaştı.

''YASALARA UYMAK ZORUNDALAR''

Musk öneri tweet'ine ek olarak yolladığı bir sonraki tweet'inde ''Oradan Mars'a, dolayısıyla yıldızlara'' ifadesini kullandı. Öte yandan Cameron County ve SpaceX'in, Boca Chica Village'ı Starbase Şehri'ne dahil etmek ile alakalı resmi temasa geçtiği söylenirken, Cameron County hakimi Eddie Trevine Jr. ise Insider'a, ''SpaceX ve Elon Musk bunu yapmak istiyorlarsa, yasalara uymak zorundalar. Cameron County, yasaya uygun başvuruları değerlendirecek'' diye konuştu.

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Elon Musk
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