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Elon Musk Starlink ile Ukrayna'nın yanında yer aldı! Starlink nedir? Starlink nasıl çalışıyor?

01.03.2022 17:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Starlink terminalleri Rusya'nın işgali altındaki Ukrayna'ya gitti. SpaceX şirketi, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya Starlink terminalleri gönderildi. Bilindiği üzere Rusya, Ukrayna'ya savaş açtı ve Ukrayna'nın içlerine doğru ilerliyor. SpaceX şirketi, sahibi Elon Musk Ukrayna'ya yardım elini uzattı. İşte merak edilen tüm detaylar!

Elon Musk Starlink ile Ukrayna'nın yanında yer aldı! Starlink nedir? Starlink nasıl çalışıyor?

Ukrayna, içinde bulunduğu bu savaş durumundan bir an önce çıkmak istiyor. Her geçen gün can kayıpların arttığı Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, SpaceX CEO'su Elon Musk'tan yardım talebinde bulunmuştu. Elon Musk'tan cevap geldi. SpaceX şirketi, Ukrayna'ya Starlink terminalleri gönderdi.

STARLİNK UKRAYNA'DA

SpaceX CEO'su Elon Musk, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya kullanıcıların uydu üzerinden internete bağlanmasını sağlayan Starlink terminalleri gönderdi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Mikhailo Fedorov, Elon Musk'a Twitter üzerinden teşekkür etti. Elon Musk da Fedorov’un teşekkür mesajına Twitter’dan yanıt verdi. Ukraynalı bakanın paylaştığı fotoğraf ve teşekkür mesajı, Twitter'da çok sayıda beğeni aldı.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX ,tarafından uydu interneti erişimi sağlamak için yapılmış bir uydu takımyıldızıdır. Takımyıldızı, yer istasyonları ile birlikte çalışacak ve seri olarak üretilen binlerce küçük uydudan meydana gelmektedir. SpaceX firması aynı zamanda bazı uydularını keşifler ve bilim amaçlı kullanmakla birlikte bazı uydularını ise ordulara satmayı da düşünmektedir.

STARLİNK AKTİF Mİ?

SpaceX'in sahibi Elon Musk, Ukrayna'nın çağrısına kayıtsız kalmadı. Musk, Starlink istasyonları ve internet erişimini sağlayacak Starlink uydu erişiminin aktif olduğunu duyurdu.

DÜNYADA KAÇ TANE UYDU VAR?

İçinde bulunduğumuz teknoloji çağından dolayı artık pek çok alan işlerini uydular üzerinden yapıyor. Ülkelerin güvenlik ağları artık uydulara bağlanmış durumda. Hal böyle günümüzde kaç tane uydu olduğu da merak edilen konular arasında yer alıyor. Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi'nin Uzaya Fırlatılan Nesneler İndeksi'ne göre, Dünya yörüngesindeki uyduların sayısı 7 bin 389. Bunların yaklaşık 4 bini aktif halde. Bu, 2020 yılına göre yüzde 27,97'lik bir artışı temsil ediyor. Ayrıca bu veri 2021 Nisan ayı sonunda açıklamıştı.

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Elon Musk Ukrayna Starlink
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