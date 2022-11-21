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Elon Musk'tan Alex Jones'a kapıları kapattı! "İlk çocuğum kollarımda öldü... Çocukların ölümlerini kullanan hiç kimseye merhamet etmem"

21.11.2022 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, komplo teorisyeni Alex Jones'un kapatılan Twitter hesabını yeniden aktif hale getirmeyeceğini söyleyerek, Jones'u çok sert bir şekilde reddetti. Musk, "İlk çocuğum kollarımda öldü. Son kalp atışlarını hissettim. Çocukların ölümlerini çıkar, siyaset ya da şöhret için kullanan hiç kimseye merhamet etmem." ifadelerini kullanarak Jones'a kapıları kapattı. Musk'ın ilk oğlu Nevada Alexander Musk, doğduktan kısa bir süre sonra hayatını kaybetmişti.

Elon Musk'tan Alex Jones'a kapıları kapattı! "İlk çocuğum kollarımda öldü... Çocukların ölümlerini kullanan hiç kimseye merhamet etmem"

Hep eğlenceli tarafıyla gündeme gelen Elon Musk'ın aslında yaşadığı büyük bir hüzün var. Musk'ın ilk oğlu olan Nevada Alexander Musk, 2002 yılında doğdu. Ancak Nevada Alexander Musk, doğduktan çok kısa bir süre sonra (10 haftalıkken) hayatını kaybetti. Musk, Alexander Musk bebeğin hüznünü yıllar boyunca kalbinde taşıdı. Takvimler Şubat 2022'yi gösterdiğinde ise bir Tesla araçta geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden gencin babasıyla yazıştığı e-postalarda, gencin babasına "Hayatta çocuğunu kaybetmekten daha kötü bir şey yok. İlk doğan oğlum kollarımda öldü. Son kalp atışını hissettim" dediği ortaya çıktı.

Musk, Nevada Alexander Musk'ın ölümünden dolayı duyduğu hüznü bugün bir kez daha dile getirdi. Bunu, komplo teorisyeni Alex Jones'un kapatılan Twitter hesabını yeniden aktif hale getirip getirmeyeceğinin sorulması üzerine yaptı. Anlaşılan o ki ABD'deki okul katliamı için 'düzmece' diyen Alex Jones, Elon Musk'ı oldukça öfkelendirdi.

ELON MUSK'TAN ALEX JONES'A RET! "İLK ÇOCUĞUM KOLLARIMDA ÖLDÜ"

Her şey, bir Twitter kullanıcısının "Alex Jones'un Twitter'a geri dönmesine izin vermenin zamanı geldi mi?" diye sormasıyla başladı. Başka bir kullanıcı, bu soruya yanıt verip Jones'un ABD'deki okul katliamının gerçek olduğunu kabul ettiğini ve özür dilediğini söyledi. Kullanıcı, aynı yanıtta "Biden ve Trump gibi seri yalancılara Twitter'da izin veriliyorsa, Alex Jones'a da izin verilmeli. Lütfen gerçek ifade özgürlüğü adına yeniden düşünün." ifadelerini de kullandı. Bunun üzerine Musk şunları yazdı:

"İlk çocuğum kollarımda öldü. Son kalp atışlarını hissettim. Çocukların ölümlerini çıkar, siyaset ya da şöhret için kullanan hiç kimseye merhamet etmem."

Elon Musk tweet

Böylece Musk, ilk doğan oğlunun ölmesi sonucu yaşanan hüznü bir kez daha dile getirerek, ABD'de çocuklarının öldürüldüğü okul katliamı hakkında uzun bir süre düzmece diyen Ajex Jones'un Twitter'a geri dönüşünü sert bir şekilde veto etmiş oldu.

Bugünleri de mi görecektik? Bugünleri de mi görecektik?

NE OLMUŞTU?

Komplo teorisyeni Alex Jones'un düzmece olduğunu iddia ettiği saldırı, 2012 yılında ABD'de Sandy Hook İlköğretim Okulu'nda düzenlenmişti. Katliam 28 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Infowars isimli internet sitesinin kurucusu ve radyo programı yapımcısı olan Jones, yıllarca Sandy Hook katliamının Amerikalıların silah edinme haklarını ellerinden almayı amaçlayan bir hükümet komplosu olduğunu iddia etmiş ve katliamda kimsenin öldürülmediğini ileri sürmüştü. Ölen çocukların ailelerini oyuncular olarak nitelendirmiş, kimi ailelerin var olmadığını dahi savunmuştu.

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Hesabı askıya alınmıştı! Geri döndü: "Onun bir efsane olduğunu..." Hesabı askıya alınmıştı! Geri döndü: "Onun bir efsane olduğunu..."

Twitter, platformun politikasını ihlal ettiği için Jones'un ve Infowars web sitesinin hesaplarını Eylül 2018'de kalıcı olarak askıya almıştı.

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