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Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçebilir! 44 milyar dolarlık anlaşma tehlikede

08.07.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, sosyal ağ Twitter'ı satın alabilmek için 44 milyar dolarlık bir devralma anlaşmasına imza atmıştı. Ancak dünyanın konuştuğu bu anlaşmanın tekrar gerçekleşmeme ihtimali doğdu. ABD basınına göre Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşma tehlikede.

Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçebilir! 44 milyar dolarlık anlaşma tehlikede

Dünya uzun bir süredir Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yaptığı anlaşmayı konuşuyor. Ancak anlaşma henüz tamamlanmış değil. Son olarak Twitter'daki sahte ve bot hesapların yüzdesinden dolayı bir anlaşmazlık çıkmış ve Elon Musk, attığı bir tweet ile anlaşmanın askıya alındığını duyurmuştu. Şimdi ise anlaşmanın tehlikede olduğu yazılıp çiziliyor.

"ANLAŞMADA SERT BİR YÖN DEĞİŞİKLİĞİ YAKIN"

The Washington Post gazetesi, üç isimsiz kaynağa dayanarak, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almak için yaptığı 44 milyar dolarlık anlaşmanın "tehlikede" olduğunu söyledi. Anlaşmadaki "sert" bir yön değişikliğinin gerçekleşmeye yakın olduğu fikrinin, Twitter'ın platformdaki sahte ve bot hesaplarla ilgili verilerinin doğrulanabilir olmadığına yönelik endişelerden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Twitter, botların günlük aktif kullanıcı sayısının yüzde 5'inden azını temsil ettiğini iddia etmişti. Musk ise bu oranın daha yüksek olduğunu düşünüyordu. Twitter ise yüzde 5 iddiasını desteklemek için Musk'ın ekibine veri erişim hakkı vermişti. Hakkın verilmesinden bu yana ise yaklaşık bir ay geçti. Bu erişim, Elon'un anlaşmanın "askıya alındığını" söylediği tweet'inden sonra açılmıştı.

FILE PHOTO: Illustration shows Elon Musk's Twitter profile on smartphone and printed Twitter logos

Ancak Twitter, dış kaynakların sayıları doğrulamasının mümkün olmayabileceğini, çünkü bunun hesap verileri de dahil olmak üzere güvenli bir şekilde paylaşılamayan bilgilere erişim gerektireceğini düşünüyor.

ELON MUSK'A PAHALIYA PATLAYACAK

Elon Musk'ın Twitter'ı satın alma anlaşmasını bozmasının maddi bir bedeli de var. Çünkü Elon Musk'ın Twitter anlaşması, her iki tarafı da ilgilendiren 1 milyar dolarlık bir fesih ücreti içeriyor.

Elon Musk, 44 milyar dolara Elon Musk, 44 milyar dolara "bu iş tamam" dedi ama... Vazgeçerse bakın ne olacak

Diğer bir deyiş ile Musk bu anlaşmadan ayrılmayı talep ederse, Twitter'a 1 milyar dolar ödeme yapmak zorunda kalacak. Kimin suçlu olduğu ve Musk'ın geri adım atmasına izin verilip verilmeyeceği konusundaki yasal çekişmelerin çözülmesi ise uzun sürebilir.


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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk
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