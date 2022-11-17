Elon Musk Twitter kullanıcılarının sesine kulak verdi! Beklenen özellik geliyor: Artık kara kara düşünmeyeceksiniz

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri sosyal medya platformunun çehresini değiştirecek birtakım değişiklikler yaptı. Üstelik yapmaya devam edecek gibi de duruyor. Twitter'ı düzeltene kadar genel merkezde çalışıp uyuyacağını taze açıklayan ünlü milyarder, Twitter kullanıcılarının sesine ise kulak vermeye çalışıyor. Ünlü milyarderin kullanıcıların sesine kulak vermesinin sonucunda ise Twitter'a yeni bir özellik geliyor.

ARTIK TWEET ATARKEN KARA KARA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ!

Bildiğiniz üzere Twitter 280 karakterlik tweet'ler atmanıza izin veriyor. Bu yüzden uzun bir metni Twitter'da paylaşmak için parçalara ayırmanız gerekiyor. Ancak Twitter, şimdi uzun bir metni otomatik olarak bir tweet dizisi haline getirecek bir çözüm üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Elon Musk, Twitter hesabından uzun tweet'ler atabilme özelliğinin yakında geleceğini duyurdu.

Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong ise bir tweet atarak, Twitter'ın, karakter sayısı 280'e yaklaştığında metnin otomatik olarak bir tweet dizisine dönüştürülmesi üzerine çalıştığını söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla bu özellik kullanıma sunulduğunda uzun bir metnin tamamı otomatik olarak parçalara bölünecek. Kullanıcıların "Ben bu metni nasıl böleceğim?" diye kara kara düşünmesine gerek kalmayacak.

Twitter'ın Baş Twit'çisi Musk bu özelliğin müjdesini verse tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi. Yani yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz.

