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Elon Musk Twitter kullanıcılarının sesine kulak verdi! Beklenen özellik geliyor: Artık kara kara düşünmeyeceksiniz

17.11.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da her gün yeni bir değişiklik için ipuçları veren Elon Musk, bu kez Twitter kullanıcılarının sesine kulak verdi. Twitter, sonunda, kullanıcılarının gelsin diye bekledikleri bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özelliğin müjdesini veren ise yine sosyal medya platformunun sahibi olan Elon Musk oldu. Artık uzun bir tweet gözünüzde büyümeyecek!

Elon Musk Twitter kullanıcılarının sesine kulak verdi! Beklenen özellik geliyor: Artık kara kara düşünmeyeceksiniz

Elon Musk, Twitter'ı satın aldığından beri sosyal medya platformunun çehresini değiştirecek birtakım değişiklikler yaptı. Üstelik yapmaya devam edecek gibi de duruyor. Twitter'ı düzeltene kadar genel merkezde çalışıp uyuyacağını taze açıklayan ünlü milyarder, Twitter kullanıcılarının sesine ise kulak vermeye çalışıyor. Ünlü milyarderin kullanıcıların sesine kulak vermesinin sonucunda ise Twitter'a yeni bir özellik geliyor.

ARTIK TWEET ATARKEN KARA KARA DÜŞÜNMEYECEKSİNİZ!

Bildiğiniz üzere Twitter 280 karakterlik tweet'ler atmanıza izin veriyor. Bu yüzden uzun bir metni Twitter'da paylaşmak için parçalara ayırmanız gerekiyor. Ancak Twitter, şimdi uzun bir metni otomatik olarak bir tweet dizisi haline getirecek bir çözüm üzerinde çalışıyor gibi görünüyor.

Elon Musk, Twitter hesabından uzun tweet'ler atabilme özelliğinin yakında geleceğini duyurdu.

Elon Musk tweet

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Uygulama araştırmacısı Jane Manchun Wong ise bir tweet atarak, Twitter'ın, karakter sayısı 280'e yaklaştığında metnin otomatik olarak bir tweet dizisine dönüştürülmesi üzerine çalıştığını söyledi. Anlaşıldığı kadarıyla bu özellik kullanıma sunulduğunda uzun bir metnin tamamı otomatik olarak parçalara bölünecek. Kullanıcıların "Ben bu metni nasıl böleceğim?" diye kara kara düşünmesine gerek kalmayacak.

Twitter'ın Baş Twit'çisi Musk bu özelliğin müjdesini verse tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını söylemedi. Yani yeni özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı şimdilik belirsiz.

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