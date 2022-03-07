HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Elon Musk, yeni bir tartışmanın fitini ateşleyecek! Avrupa'ya "nükleer" önerisi yapan ünlü milyarder: O yiyecekleri televizyonda yiyeceğim

Elon Musk, yeni bir tartışmanın fitini ateşleyecek! Avrupa'ya "nükleer" önerisi yapan ünlü milyarder: O yiyecekleri televizyonda yiyeceğim

07.03.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk, bu kez Twitter hesabından Avrupa'ya nükleer önerisinde bulundu. Musk, Avrupa'nın kullanılmayan nükleer enerji santrallerini yeniden açması ve mevcut santrallerdeki üretimini artırması gerektiğinin son derece açık olduğunu söyledi. Ünlü milyarder, radyasyon riski konusunda ise yeni bir tartışmanın fitili ateşleyecek ifadeler kullanarak, "En kötü yer olduğunu düşündüğünüz yeri seçin. Oraya seyahat edeceğim ve yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri televizyonda yiyeceğim." dedi.

Elon Musk, yeni bir tartışmanın fitini ateşleyecek! Avrupa'ya "nükleer" önerisi yapan ünlü milyarder: O yiyecekleri televizyonda yiyeceğim

Petrol ve gaz fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası artışını sürdürürken, üretimini tamamen elektrikli otomobiller üzerine kuran Tesla'nın CEO'su Elon Musk, önemli açıklamalar yaptı. Genellikle attığı tweet'lerle gündemi sarsmayı başaran Musk, bu kez Avrupa'ya nükleer önerisinde bulundu.

NÜKLEER ÖNERİSİNDE BULUNAN ELON MUSK: BUNUN GEREKTİĞİ ÇOK AÇIKTIR

Elon Musk, attığı yeni bir tweet'te, "Artık Avrupa'nın kullanım dışı nükleer enerji santrallerini yeniden faaliyete geçirmesi ve mevcut santrallerin üretimini artırması gerektiği çok açıktır" dedi. Bunun ulusal ve uluslararası güvenlik için kritik olduğunun altını çizdi.

Elon musk-1

Yine çok konuşulacak! Elon Musk'tan petrol ve gaz tweet'i geldi: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama...Yine çok konuşulacak! Elon Musk'tan petrol ve gaz tweet'i geldi: Bunu söylemekten nefret ediyorum ama...

"ORAYA SEYAHAT EDECEĞİM VE YEREL OLARAK YETİŞTİRİLEN YİYECEKLERİ TELEVİZYONDA YİYECEĞİM"

Musk, yeni bir tartışmanın fitini ateşleyecek sözlerini ise sonradan sarf etti. Ünlü milyarder, konuyla ilgili bir diğer Tweet’inde “Bunun (yanlış bir şekilde) bir radyasyon riski olduğunu düşünenler için, en kötü yer olduğunu düşündüğünüz yeri seçin. Oraya seyahat edeceğim ve yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri televizyonda yiyeceğim. Bunu yıllar önce Japonya’da, Fukushima’dan kısa bir süre sonra yaptım. Radyasyon riski çoğu insanın inandığından çok daha düşüktür.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3. Dünya Savaşı çıkar mı? 3. Dünya Savaşı çıkar mı?
ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."
Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama! Irpin'de tahliye esnasında korkunç patlama!
Anahtar Kelimeler:
Elon Musk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Irpin'de can pazarı! Tahliye koridoru ateş altında kaldı

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Ağaçlara bağlayıp, çırılçıplak soydular!

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.