Elon Musk, yeni bir tartışmanın fitini ateşleyecek! Avrupa'ya "nükleer" önerisi yapan ünlü milyarder: O yiyecekleri televizyonda yiyeceğim

Petrol ve gaz fiyatları Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrası artışını sürdürürken, üretimini tamamen elektrikli otomobiller üzerine kuran Tesla'nın CEO'su Elon Musk, önemli açıklamalar yaptı. Genellikle attığı tweet'lerle gündemi sarsmayı başaran Musk, bu kez Avrupa'ya nükleer önerisinde bulundu.

NÜKLEER ÖNERİSİNDE BULUNAN ELON MUSK: BUNUN GEREKTİĞİ ÇOK AÇIKTIR

Elon Musk, attığı yeni bir tweet'te, "Artık Avrupa'nın kullanım dışı nükleer enerji santrallerini yeniden faaliyete geçirmesi ve mevcut santrallerin üretimini artırması gerektiği çok açıktır" dedi. Bunun ulusal ve uluslararası güvenlik için kritik olduğunun altını çizdi.

"ORAYA SEYAHAT EDECEĞİM VE YEREL OLARAK YETİŞTİRİLEN YİYECEKLERİ TELEVİZYONDA YİYECEĞİM"

Musk, yeni bir tartışmanın fitini ateşleyecek sözlerini ise sonradan sarf etti. Ünlü milyarder, konuyla ilgili bir diğer Tweet’inde “Bunun (yanlış bir şekilde) bir radyasyon riski olduğunu düşünenler için, en kötü yer olduğunu düşündüğünüz yeri seçin. Oraya seyahat edeceğim ve yerel olarak yetiştirilen yiyecekleri televizyonda yiyeceğim. Bunu yıllar önce Japonya’da, Fukushima’dan kısa bir süre sonra yaptım. Radyasyon riski çoğu insanın inandığından çok daha düşüktür.” ifadelerini kullandı.

