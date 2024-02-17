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Emekli bayram ikramiyesi için iddialı çıkış: Meral Akşener "adını değiştirmeye" hazır! "Tehlikeyi görürse 10 bin liraya çıkarır"

17.02.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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Emekli bayram ikramiyesi belli olduktan sonra Meral Akşener iddialı bir çıkışa imza attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 bin lira olarak açıkladığı ikramiye tutarı için "İşin tehlikede olduğunu görsün, 10 bin liraya çıkarmazsa adımı değiştiririm" diyen Akşener'in ayrıca emekli maaşlarının asgari ücret seviyesine yükselmesiyle ilgili mesajı da dikkat çekti.

Emekli bayram ikramiyesi için iddialı çıkış: Meral Akşener "adını değiştirmeye" hazır! "Tehlikeyi görürse 10 bin liraya çıkarır"

Emeklilerin uzun süredir merakla beklediği bayram ikramiyesi 2024 için yüzde 50 zamla 2 bin liradan 3 bin liraya yükseldi. Muhalefet liderleri zammı düşük bularak bir bir tepkilerini dile getirmeye başladı. İkramiye zammı CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de gündemindeydi.

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"EMEKLİ MAAŞLARINIZ ASGARİ ÜCRET KADAR OLUR"

Akşener, yerel seçim çalışmaları kapsamında partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cengiz Topel Yıldırım ve Sincan Belediye Başkan adayı Fatih Koca ile birlikte Sincan esnafını ziyaret etti.

Genel Başkan Akşener, Lale Meydanı'ndaki ziyaret öncesi yaptığı konuşmada, en düşük emekli aylığının asgari ücret kadar olması gerektiğini belirterek, "Göreceksiniz, eğer Sincan'ı değiştirirseniz emekli maaşlarınız asgari ücret kadar olacaktır." dedi.

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"ERDOĞAN 10 BİN LİRAYA ÇIKARMAZSA ADIMI DEĞİŞTİRİRİM"

"Rekabette hayır vardır." diye konuşan Akşener, şunları kaydetti:

"Cengiz Topel Bey'i seçerseniz ne olur biliyor musunuz, Sayın Cumhurbaşkanı bugün bayram ikramiyesini 3 bine çıkardı, eğer işin tehlikede olduğunu görsün 10 bin liraya çıkarmazsa adımı değiştiririm. Kendinizi, çocuklarınızı düşünün."

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Akşener, ziyareti sırasında vatandaşlarla sohbet etti ve onların sorunlarını dinledi.

TOPEL: "HAYATIMDA HİÇ GERİ VİTESİM OLMADI"

İYİ Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım ise gazetecilerin, partinin aday tanıtım töreninde yaşanan tartışma ve kendisinin tartışmayla ilgili iddialarının anımsatılması üzerine, şunları söyledi:

"Ağzımdan çıkanı bilirim, söylediğim sözü de bugüne kadar her zaman yerine getirdim. Hiçbir zaman da geri vitesim olmadı. Ben bu bahsettiğiniz şahsa 3 defa çağrıda bulundum. Dedim ki 'Benimle ilgili, benim bulunduğum yerlerde, benim bulunduğum partide herhangi bir şey yapacaksanız, bir operasyon düzenleyecekseniz aracı kullanmayın, kendiniz gelin.' Sözümde ve söylediğim yerde aynen duruyorum. Hayatımda hiç geri vitesim olmadı."

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(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Meral Akşener emekli ikramiyesi Bayram ikramiyesi
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