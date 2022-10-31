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Emekli maaşı olan evde bakım parası alabilir mi? Emeklilere evde bakım parası ödenir mi, evde bakım aylığı kimlere bağlanır?

31.10.2022 18:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evde bakım parası hemen herkesin bildiği gibi hanede bulunan kişi başına aylık ortalama gelirin asgari ücretin 3'te 2'sinden daha az ise hanedeki bakıma muhtaç kişilere destek olmak amacıyla ödenir. Emekli maaşı olan kişi ise her yıl belirlenen miktarda kişi balına aylık ortalama geliri aşmıyor ise bu durumda evde bakım parası ödenir. Peki, emekli maaşı olan kişi evde bakım parası alır mı, emeklilere bakım parası ödenir mi?

Emekli maaşı olan evde bakım parası alabilir mi? Emeklilere evde bakım parası ödenir mi, evde bakım aylığı kimlere bağlanır?

Evde bakım parası alabilmek için bazı şartların karşılanması gerekir. Emekli maaşı olana evde bakım parası ancak bu şartlar sağlandığı takdirde ödenir. Bunlardan en önemlisi ise sağlık raporu oranının %50 şekilde ağır özürlü ibaresinin olması gerekir. Emekli olduktan sonra hane içerisinde bakıma muhtaç kişilerin tespiti yönetmeliğin şartlarına göre sağlandığı takdirde bakım parası alınabilir.

Emekli maaşı olan evde bakım parası alabilir mi?

Emekli maaşı olan evde bakım parası alabilir. Evde bakım maaşı alabilmek için önemli olan üç ana şart bulunur. Bu üç ana şart şu şekilde sıralanabilir:

  • %50 ve üstü olacak şekilde ağır engelli ibareli olan sağlık kurulu raporu gerekir.
  • Kişinin kesinlikle bakıma muhtaç olması gerekir.
  • Ailenin gelir kriterinin bakım parası alabilecek düzeyde olması gerekir.

Yönetmeliğe göre belirtilen şartların tespiti durumunda emekli maaşı alınsa dahi bakım parası almaya devam edilebilir. Bu şartların herhangi birinde değişiklik olduğu takdirde bakım parası aylığı kesilir.

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Evde bakım aylığı kimlere bağlanır?

Evde bakım aylığı desteği bakıma ihtiyacı olan bireylerin bizzat kendisine bağlanan bir aylık değildir. Bakımını üstlenen akrabası, vasisi ya da üçüncü olan kişilere verilen bir destektir. Hanede yaşayan her bir bireye düşen para miktarı asgari ücretin 3'te 2'sinin altında geliri olan kişilere evde bakım aylığı geliri bağlanabilir. Yönetmeliğe göre üveyler de dâhil olmak üzere bakıma muhtaç olan kişinin, eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, anne ve babası, ve bunların anne ve babası, torunları ve torunlarının eşleri, kardeşleri ve kardeşlerinin eşleri ve çocukları dâhil olmak üzere şartlar sağlandığı takdirde evde bakım aylığı verilebilir.

Memur emekliler evde bakım parası alabilir mi?

Bakım parası alabilmenin ilk ve en önemli şartı her yıl belirlenen kişi başına aylık ortalama gelirdir. Bu durumda memur emeklisinin maaşı, hanede yaşayan kişi sayısına göre bu ortalama geliri aşmadığı müddetçe evde bakım parası alabilir. Bakıma muhtaç engellilerin tespiti yönetmeliği şartları tamamen sağlandığı müddetçe memur emeklileri de evde bakım parası alabilir. Bakıma muhtaçlık düzeyi şartlar dâhilinde olduğu müddetçe bakım parası almaya devam edilir.

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