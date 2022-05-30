Emekli zammı yapılacak mı? Memur ve emekli Temmuz zam oranı belli oldu mu? SSK ve Bağ-Kur Temmuz emekli maaşı zammı açıklandı mı?

Emekli ve memur zam oranları araştırılıyor. Enflasyon oranında maaşlara yapılacak olan zamlar gündemde yer alıyor. Haziran ayına sayılı günler kala gözler 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. SSK/Bağ-Kur emeklileri yıl başında ve Temmuz ayında maaşlarına enflasyon tutarınca zam yapılıyor. Peki Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? İşte haberin ayrıntıları...

SSK-BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Ocak-Şubat-Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon verisine göre SSK-Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 31,71 olarak hesaplandı. Bu rakama Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamının eklenmesi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşecek. Açıklanan enflasyon oranlarının eklenmesi ile emeklilerin alacağı zam oranın yüzde 35'i aşması hatta % 40'a yaklaşması bekleniyor.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

4 aylık enflasyon verisi 31,71 olarak hesaplanırken memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon oranı tutarında zam alacak. Bu hesaba göre 4 aylık memur ve memur emeklisi enflasyon farkı yüzde 24,21 olarak hesaplanırken ilave yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile alınacak olan zam oranı yüzde 31'i şimdiden aşmış durumda! Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri de eklenecek.

