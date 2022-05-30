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Emekli zammı yapılacak mı? Memur ve emekli Temmuz zam oranı belli oldu mu? SSK ve Bağ-Kur Temmuz emekli maaşı zammı açıklandı mı?

30.05.2022 14:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Memur ve emekli zamları yılda iki kez enflasyon oranına göre belirlenmektedir. Yılının başında verilen enflasyon oranında zammın ardından Temmuz ayında SSK-Bağ-Kur emeklilere bir zam daha verilecek. Peki emekli ve memur Temmuz zam oranı ne kadar olacak, emekli zammı ne zaman açıklanacak 2022? İşte emekli ve memur zam hakkındaki detaylar!

Emekli zammı yapılacak mı? Memur ve emekli Temmuz zam oranı belli oldu mu? SSK ve Bağ-Kur Temmuz emekli maaşı zammı açıklandı mı?

Emekli ve memur zam oranları araştırılıyor. Enflasyon oranında maaşlara yapılacak olan zamlar gündemde yer alıyor. Haziran ayına sayılı günler kala gözler 3 Haziran'da açıklanacak Mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi. SSK/Bağ-Kur emeklileri yıl başında ve Temmuz ayında maaşlarına enflasyon tutarınca zam yapılıyor. Peki Memur ve emekli maaşlarına Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak? İşte haberin ayrıntıları...

SSK-BAĞ-KUR EMEKLİ ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

Ocak-Şubat-Mart ve Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı. Açıklanan 4 aylık enflasyon verisine göre SSK-Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 31,71 olarak hesaplandı. Bu rakama Mayıs ve Haziran ayı enflasyon rakamının eklenmesi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranı netleşecek. Açıklanan enflasyon oranlarının eklenmesi ile emeklilerin alacağı zam oranın yüzde 35'i aşması hatta % 40'a yaklaşması bekleniyor.

Emekli zammı yapılacak mı? Memur ve emekli Temmuz zam oranı belli oldu mu? SSK ve Bağ-Kur Temmuz emekli maaşı zammı açıklandı mı?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

4 aylık enflasyon verisi 31,71 olarak hesaplanırken memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammına ilave olarak enflasyon oranı tutarında zam alacak. Bu hesaba göre 4 aylık memur ve memur emeklisi enflasyon farkı yüzde 24,21 olarak hesaplanırken ilave yüzde 7 toplu sözleşme zammı ile alınacak olan zam oranı yüzde 31'i şimdiden aşmış durumda! Bu rakamlara Mayıs ve Haziran ayı enflasyon verileri de eklenecek.

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Anahtar Kelimeler:
emekli maaşı Memur
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