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  4. Emekliyi isyan ettiren fatura! Her ay 200 lira ödüyordu: Son faturasına kendi de inanamadı

Emekliyi isyan ettiren fatura! Her ay 200 lira ödüyordu: Son faturasına kendi de inanamadı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
22.06.2024 13:04
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Tekirdağ Çerkezköy'de yaşayan emekli Mümin Balnan son ay gelen su faturasını görünce gözlerine inanamadı. Her ay ortalama 200-300 lira arasında fatura geldiğini belirten Balnan, "Evde 2 kişi yaşıyoruz. Hamam çalıştırmıyorum ben" diyerek isyan etti ve yetkililerden açıklama beklediğini ifade etti.

Emekliyi isyan ettiren fatura! Her ay 200 lira ödüyordu: Son faturasına kendi de inanamadı

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki emekli vatandaş, her ay gelen 200 liralık su faturasının bu ay 2 bin 564 lira geldiğini görünce şok oldu.

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AÇIKLAMA BEKLİYOR

Çerkezköy ilçesi Gazi Osmanpaşa Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerinde ikamet eden Mümin Balnan, evde eşiyle birlikte yaşadığını belirterek, 2 bin 564 lira gelen su faturası karşısında şok olduğunu ifade etti. Her ay 200 lira ile 300 lira arasında su faturası ödediğini ifade eden Balnan, bu ay gelen 2 bin 564 liralık su faturası hakkında yetkilerden açıklama beklediğini söyledi.

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"HAMAM ÇALIŞTIRMIYORUM BEN"

2 bin 564 lira fatura gelmeden önce de bin 577 liralık fatura geldiğini ve bunu ödediğini belirten Mümin Balnan, “Genellikle bana gelen su faturası 200 lira ile 300 lira arasında olması gerekmektedir. Gelen faturalar ise bin 577 lira ve 2 bin 564 lira. Evde 2 kişi yaşıyorum. Gelmesi gereken fatura 232 lira. Ben kahve çalıştırmıyorum, hamam çalıştırmıyorum ve herhangi bir ticarethane çalıştırmıyorum” ifadelerini kullandı.

Express


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Tekirdağ su faturası emekli
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