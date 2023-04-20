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"Emniyette FETÖ sonrası yeni bir yapılanma" iddiası! Bakan Soylu'nun açıklamaları gündem oldu, CHP'li Murat Bakan'dan açıklama geldi

20.04.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ""Emniyetin içinde FETÖ'den sonra yeni bir sistem kurmaya çalıştıklarını tespit ettik. Başında CHP'li isim var" sözleri gündem yarattı. Bakan Soylu'nun isim vererek işaret ettiği CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'dan ise açıklama geldi. CHP'li Bakan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu'ya tepki gösterirken "Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız. Biz Meclis’te hesaplaşacağız." dedi.

"Emniyette FETÖ sonrası yeni bir yapılanma" iddiası! Bakan Soylu'nun açıklamaları gündem oldu, CHP'li Murat Bakan'dan açıklama geldi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayış var. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışılıyor" sözleriyle bir anda gündem yarattı. Haber Global televizyonu canlı yayınında çok konuşulacak ifadeler kullanan Bakan Soylu, yaptığı açıklamada CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ı hedef aldı.

CHP'li Bakan'ın, Jandarma Genel Komutanlığı personelinin seçim gecesi görev başında olmalarına dair bir talimata ilişkin paylaşımına yönelik soruya Soylu, "O bahsedilen milletvekili FETÖ'nün Türkiye'deki en temel aparatlarından bir tanesidir. FETÖ'nün temel aparatıdır. Bu bütün bizim istihbarat camiamızda, emniyet camiamızda bu kadar net açık yani" yanıtını verdi.

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BAKAN SOYLU: "FETÖ'DEN SONRA BUNLAR YENİ BİR SİSTEM KURMAYA ÇALIŞIYOR"

Bakan Soylu, şunları söyledi:

"(Murat Bakan) Emniyet içerisinde paralel bir yapı kurmaya çalışan bir anlayışın kendisidir. FETÖ'nün ikinci paralel yapısını oluşturmaya çalışıyor. Bütün sistem elimizdedir. Bütün sistem de yargıya intikal ettirilecektir. Son çerçevesini çiziyoruz. Emniyetin içerisinde FETÖ'den sonra bunlar yeni bir sistem kurmaya çalışıyor. Emniyetin içerisinde yeni bir sistem kurmaya çalıştılar. Biz bu yeni sistemi tespit ettik. Birçoğunu açığa aldık. Birçoğuyla ilgili şimdi şemamız bellidir. Çok net söylüyorum. Murat Bakan bunların başındadır. Bedeli çok ağır olacaktır."

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"EMNİYET İÇERİSİNDE MURAT BAKAN'IN OLUŞTURMAYA ÇALIŞTIĞI DERİN BİR AĞ VAR"

Bununla ilgili bütün hazırlıkları yaptıklarını kaydeden Soylu, "Emniyet içerisinde Murat Bakan'ın bizatihi kendi oluşturduğu, kendi kurguladığı, devletin emniyetini ve devletin istihbaratını hem bozmaya hem de içeride başka bir yapılanmayı oluşturmaya çalışan çok derin bir ağ olduğunu da söyleyebiliriz." diye konuştu.

Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Soylu, söz konusu evrakı emniyet veya jandarma içindeki bir personelin sızdırıp sızdırmadığı sorusuna karşılık da "Yani o evrakta bir şey yok. Biliyorsunuz bu etki ajanları ve bu işleri yapanlar evrakın içinde ne yazdığı önemli olmadan kendi söylediğine önem atfetmek için böyle bir evrak varmış gibi ortaya koyarlar. O çok normal bir yazışma ve doğru bir yazışma." ifadelerini kullandı.

MURAT BAKAN'DAN AÇIKLAMA

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamalarına Twitter hesabı üzerinden yanıt verdi.

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Bakan, "Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız. Biz Meclis’te hesaplaşacağız" dedi.

Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Seni ciddiye almak için çok geç Süleyman Soylu. Söylediklerine ve çaresizliğine gülüyorum. Orada şimdilik Bakan olarak oturuyor olabilirsin. Unutma, ikimiz de milletvekili adayıyız. Biz Meclis’te hesaplaşacağız.

Mobbinge uğrayıp intihar eden polislerin de ikinci şarkın da liyakatsiz atamaların da velhasıl kelam Bakanlığın süresince ezdiğin polisin hesabını vereceksin. Sana söyleyecek çok şey var, hepsini yüzüne söyledim 'Ya Rabbi şükür' dedin. Daha fazlasını duymaya devam edeceksin. Senin kaderin de hak ettiğin de bu.

Polis kardeşlerim; sizler beni biliyor, tanıyorsunuz. Bugüne kadar ne savunduk, ne söylediysek arkasındayız. Size söz!"

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Murat Bakan Süleyman Soylu emniyet

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