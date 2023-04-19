"Emniyette FETÖ sonrası yeni bir yapılanma başladı, başında CHP'li isim var" sözleri gündem oldu! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı ve AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Başak Şengül moderatörlüğündeki, "Mesele Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili 'Seçim güvenliği nasıl sağlanacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, seçimde 600 bini aşkın personelin görev alacağını duyurdu.

"FETÖ'NÜN İKİNCİ PARALEL YAPISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Seçim güvenliğine ilişkin konuşmasının devamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a yönelik dikkat çeken ifadelere kullanan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Murat Bakan, FETÖ'nün aparatı... Onlara, FETÖ'nün verdiği görev, kamu otoritesini dağıtmak. Seçimin güvenliği herkesin arzu ettiği ve herkesin yaptığı bir şey. FETÖ'nün ikinci paralel yapısı oluşturulmaya çalışılıyor."

"BAŞINDA MURAT BAKAN VAR"

"Emniyetin içinde FETÖ'den sonra yeni bir sistem kurmaya çalışıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Murat Bakan bunların başında, bedeli de çok ağır olacak. Konu yargıya intikal edecek. Bu ajanlar kendi söylediklerine güven atfetmek için bir evrak ortaya koyarlar." dedi.