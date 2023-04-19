HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. "Emniyette FETÖ sonrası yeni bir yapılanma başladı, başında CHP'li isim var" sözleri gündem oldu! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

"Emniyette FETÖ sonrası yeni bir yapılanma başladı, başında CHP'li isim var" sözleri gündem oldu! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

19.04.2023 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Emniyetin içinde FETÖ'den sonra yeni bir sistem kurmaya çalıştıklarını tespit ettik." diyerek CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a yönelik olarak, "Murat Bakan bunların başında, bedeli de çok ağır olacak. Konu yargıya intikal edecek. Bu ajanlar kendi söylediklerine güven atfetmek için bir evrak ortaya koyarlar." dedi.

"Emniyette FETÖ sonrası yeni bir yapılanma başladı, başında CHP'li isim var" sözleri gündem oldu! Bakan Soylu'dan canlı yayında önemli açıklamalar

İçişleri Bakanı ve AK Parti'nin İstanbul 2. Bölge milletvekili adayı Süleyman Soylu, Haber Global ekranlarında yayınlanan Başak Şengül moderatörlüğündeki, "Mesele Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Yaklaşan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili 'Seçim güvenliği nasıl sağlanacak?' sorusunu yanıtlayan Bakan Soylu, seçimde 600 bini aşkın personelin görev alacağını duyurdu.

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'TikTok' göndermesi Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na 'TikTok' göndermesi

"FETÖ'NÜN İKİNCİ PARALEL YAPISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR"

Seçim güvenliğine ilişkin konuşmasının devamında CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'a yönelik dikkat çeken ifadelere kullanan Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Murat Bakan, FETÖ'nün aparatı... Onlara, FETÖ'nün verdiği görev, kamu otoritesini dağıtmak. Seçimin güvenliği herkesin arzu ettiği ve herkesin yaptığı bir şey. FETÖ'nün ikinci paralel yapısı oluşturulmaya çalışılıyor."

SO1

"BAŞINDA MURAT BAKAN VAR"

"Emniyetin içinde FETÖ'den sonra yeni bir sistem kurmaya çalışıldığını ifade eden Bakan Soylu, "Murat Bakan bunların başında, bedeli de çok ağır olacak. Konu yargıya intikal edecek. Bu ajanlar kendi söylediklerine güven atfetmek için bir evrak ortaya koyarlar." dedi.

İlginizi Çekebilir

Soylu: Erdoğan’la beraber millet uçağa binmeye başladı

Soylu: Erdoğan’la beraber millet uçağa binmeye başladı

 Bakan Soylu, Türkiye'deki terörist sayısını açıklayıp tarih verdi

Bakan Soylu, Türkiye'deki terörist sayısını açıklayıp tarih verdi

 Canlı yayında oy oranı açıkladı

Canlı yayında oy oranı açıkladı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karamollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne tepkiKaramollaoğlu'ndan DEVA Partisi'ne tepki
AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'AYM'den numara taşıma kararı! 'Mülkiyet hakkının ihlali'
Sabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçtiSabaha karşı gözaltına alındı! Cüneyt Özdemir harekete geçti
Anahtar Kelimeler:
fetö Murat Bakan Süleyman Soylu

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan müjdeyi açıkladı! Artık emekli olabilecekler...

Erdoğan müjdeyi açıkladı! Artık emekli olabilecekler...

Metrelerce kuyruk oluştu! Onu görmek için saatlerce beklediler

Metrelerce kuyruk oluştu! Onu görmek için saatlerce beklediler

'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'

'Galatasaray, Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı!'

Sibel'le aşkı dillere destandı! Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu değişimiyle şaşırttı! "Yıllar sana ne yapmış"

Sibel'le aşkı dillere destandı! Arka Sıradakiler'in İbo'su Fırat Çöloğlu değişimiyle şaşırttı! "Yıllar sana ne yapmış"

Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!

Özgür Özel, CHP’nin masasındaki son anketi açıkladı!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!

CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu istifa etti!

İlginizi Çekebilir

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

“Dilimin bir kısmını kestirdim. Şimdi daha iyi öpüşüyorum”

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Gündem yaratan gezginler! Dünyayı çırılçıplak geziyorlar

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahat hem şık! Puma ayakkabılarda %35'e varan indirim

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Sosyal medya bu cinsellik itirafını konuşuyor! “Günde 27 kez...”

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Pencereden atlayarak kaçtılar! En az 29 ölü...

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Her adımda konfor! Camper deri ayakkabıda 840 TL indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.