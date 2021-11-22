En büyük yardımcınız olmaya aday indirimli saç şekillendirici çeşitleri

Saç şekillendiriciler sayesinde artık kuaförde uzun saatler geçirmenize gerek yok. Düzleştiriciden saç maşasına, evde rahatlıkla kullanabileceğiniz pek çok ürünü sizler için araştırdık. Üstelik bu ürünler, Amazon’un Black Friday kampanyaları kapsamında 21 Kasım 2021 tarihine kadar indirimde. Gelin, birbirinden kaliteli ve kullanışlı bu ürünleri birlikte inceleyelim.

1. Dümdüz saçlar için Ventoso TR EPS81101

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Ventoso TR EPS81101, dijital sıcaklık ayarı sayesinde kısa sürede mükemmel sonuçlar almanıza imkan tanıyor. Titanyum plakalar ile sıcaklığı saçlarınıza hızlıca yayarak saçlarınızın daha kısa sürede şekil almasını sağlıyor. Böylece saç, sıcaklığa uzun süre maruz kalmıyor. Ürünü fişe takılı şekilde unutursanız düzleştirici 60 dakika sonra otomatik olarak kapanıyor. Bu sayede olası kazaların önüne geçiyor. Güvenli tutuş bölgesi sayesinde eliniz yanmıyor. Ürün, kaldırma ve koruma kolaylığı sağlayan bir kilit sistemine de sahip. Ayrıca negatif iyon fonksiyonu ile 230 derece sıcaklığa kadar ayarlanabiliyor.

Kompakt yapısı ile fazla yer kaplamayan Ventoso TR EPS81101 hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

2. Babyliss 6613De Pro Silence ile hızlı kurutma

İtalyan üretimi AC motor sayesinde Babyliss 6613De Pro, ultra hızlı kurutma sağlıyor. İyon teknolojisi ile elektriklenmeyi engelleyip parlak ve pürüzsüz saçlara kavuşmanıza yardım ediyor. 6 kademeli hız ayarı ile istediğiniz sıcaklık seviyesini ayarlamanızı sağlıyor. Hızlı kurutma fonksiyonu ile saçlarınıza zarar vermiyor. 82 dB ile sessiz bir kullanım sunuyor. Ayrıca ürün, 2 adet şekillendirme başlığı ile en zorlu saçlarda bile istediğiniz sonucu almanıza imkan tanıyor. Profesyonel difüzör ile doğal bukleleri koruyor ve saçlarınıza hacim katıyor.

Babyliss 6613De Pro ile ilgili detaylı bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Parlak saçlar için Grundig HS 7033 Botanika

Seramik plakaları papatya yağı ile kaplı olan Grundig HS 7033 Botanika, saçlarınızı nemini koruyarak şekillendiriyor. Ayrıca sıcaklığa bağlı olarak saçlarınızın yıpranma riskini ortadan kaldırmak için özel bir kaplamaya sahip. Turbo fonksiyonu ile saçlarınızı daha kısa sürede şekillendiriyor. Ürün, hafıza özelliği ile saçlarınızda kullandığınız son sıcaklık derecesini hatırlayarak tekrar aynı sıcaklığı yakalıyor. 60 dakika boyunca fişte takılı kalırsa otomatik olarak kapanıyor. Antistatik etkiye sahip iyonik fonksiyon sayesinde daha parlak ve pürüzsüz saçlara kavuşabilirsiniz. Ürün, gerekli ayarlamayı yapmanızın ardından 2 saniye içerisinde sıcaklığı sabitliyor. Böylece şekillendirme esnasında sıcaklık değişimi yaşanmıyor. Saç şekillendirici, saçlarınızı sıkıca kavrayarak daha iyi sonuç almanıza yardım ediyor.

Grundig HS 7033 Botanika ile ilgili daha detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

4. Pratik ve kullanışlı Babyliss Smoothing Brush

Babyliss Smoothing Brush; 50 mm silikonlu kıl fırçaya, 42 mm seramik kıl fırçaya ve 34 mm plastik dış tarağa sahip. Dayanıklı ve kaliteli malzemelerden üretildiği için uzun yıllar rahatlıkla kullanılabiliyor. 3D ısıtmalı fırçası ile yumuşak ve doğal görünümlü saçlara kavuşmanıza yardım ediyor. İyon teknolojisi ile elektriklenme yapmayarak saçları kusursuz bir şekilde şekilde düzleştiriyor. Ürün, üzerindeki 3 adet LED ışık ile saç tipinize uygun sıcaklığı seçmenizi sağlıyor. Dolanmış saçları bile mükemmel bir şekilde açıyor!

Ergonomik tasarımı ile kolayca taşınabilen Babyliss Smoothing Brush'ı incelemek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

5. Hepsi bir arada: Babyliss As136E Air Styler

Değiştirilebilen başlıkları sayesinde stilinizi koruyan Babyliss As136E Air Styler; saçlarınıza şekil, yoğunluk ve hacim veriyor. Ayrıca saçların elektriklenmesini engelliyor. Mükemmel fırçalama için hacim verme etkisi sağlayan 38 mm’lik bir fırça başlığı mevcut. 50 mm termal fırça, saça şekil ve dolgunluk veriyor. Palet fırça ise saça parlaklık katıyor. Ön kurutmalı başlığı, saçtaki fazla nemi gideriyor. Konik kıvırma başlığı ise harika bukleler oluşturmak için size yardımcı oluyor. İyon teknolojisi statik elektriği yok ediyor, saçınızın parlak ve yumuşak olmasını sağlıyor. 1000w güce sahip olan ve 360 derece dönebilen düzleştirici, 2.2 m uzunluğundaki kablosu ile rahat hareket etme imkanı veriyor.

2 farklı ısı ayarına ve 1 soğuk hava özelliğine sahip olan Babyliss As136E Air Styler hakkında bilgi edinmek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Ergonomik tasarımı ile Ventoso Tr V3008V Verde

Ventoso Tr V3008V Verde, ergonomik tasarımı ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Özel vigosu ve ısıya dayanıklı başlıkları, farklı saç modelleri yapabilme imkanı tanıyor. Asma kancası ve 3 metre flexi kablosu ise işinizi kolaylaştırıyor. Kauçuk lastik ile üretilen kaydırmaz bant, ürünü kaymalara ve darbelere karşı koruyor. Fön makinesi, ihtiyacınıza ve saç tipinize göre sıcaklık ayarı yapmanıza yardım eden düğmelere sahip. Emniyet termostatı ise güvenli bir kullanım sağlıyor. Vigo özelliği ile hava akışını istediğiniz düzeyde azaltarak bukleleri bozulmadan kolay bir şekilde kurutabilirsiniz. Çıkarılabilir filtreleri ile kolayca temizlenen makineyi uzun süre rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ventoso Tr V3008V Verde!yi incelemek ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

7. Johnson Frizzante Saç Düzleştirici ile daha sağlıklı saçlar

Johnson Frizzante Saç Düzleştirici ile kuaföre gitmeden saçlarınızı istediğiniz gibi düzleştirebilirsiniz. Ürünün PTC teknolojisi size şekilli ve parlak saçlara ulaşma fırsatı sunuyor. Saç tipinize uygun ayarı seçebilir, bu sayede saçlarınızı istediğiniz gibi düzleştirebilirsiniz. Seramik plakalar, sıcaklık dağılımını homojen bir şekilde yaparak muhteşem bir stile kavuşmanızı sağlıyor. Saçlarınızı maksimum düzeyde koruyan ürün, saçlarınızın yanmasına ve kırılmasına engel oluyor. 1.7 metre uzunluğundaki kablo ise size geniş bir hareket alanı sunuyor.

Hızlı ve pratik bir kullanıma sahip olan Johnson Frizzante Saç Düzleştirici hakkında daha detaylı bilgi edinmek ve sipariş oluşturmak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Ventoso TR EPS31903 Titanyum ile konforlu kullanım

Ventoso TR EPS31903, 30 saniyede ısınma özelliği ile oldukça pratik. 1 saat sonra devreye giren otomatik kapanma fonksiyonu, fazla ısınmayı engelliyor ve aynı zamanda sıcaklığı sabit tutmayı da sağlıyor. Ürün, 2.7 metre kablo ve 360 derece döner başlık ile rahat kullanım imkanı sunuyor. Titanyum kaplama sayesinde saçlarınızı yıpratmadan kısa sürede şekillendiriyor. Bütün saç tiplerine uygun olan şekillendirici, güvenli tutuş özelliği ile elinizi yakmıyor. LED göstergesi sayesinde 140 ve 220 arasında sıcaklık derecesini ayarlamanıza imkan tanıyor.

Ventoso TR EPS31903 Titanyum'u incelemek ve sipariş etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

9. Babyliss ST595E Steam Lustre ile dalgalı saçlar



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Buhar teknolojisine sahip olan Babyliss ST595E Steam Lustre, zahmetsiz ve pürüzsüz saçlar elde ederken aynı zamanda saçlarınızı koruyor. Silikon koruma başlığı, ısıtma plakalarının size zarar vermesini engelliyor. 2.5 m döner kablo özelliği ise geniş bir hareket alanı sunuyor. Seramik plakalar, sıcaklığı eşit derecede yayarak kısa sürede saçlarınızı şekillendiriyor. Çıkarılabilir tarak, en zorlu saçları bile rahatlıkla düzleştiriyor. Babyliss'in fonksiyonel gövde tasarımı ile mükemmel bukleler ve dalgalar oluşturabilirsiniz. 30 ml su haznesine sahip olan ürünü 2 farklı buhar ayarı ile yüksek ve düşük buhar düzeyinde kullanabilirsiniz.

Babyliss ST595E Steam Lustre hakkında bilgi edinmek için buraya tıklayabilirsiniz.

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