En popüler tarayıcılar listesinde zirve değişti

Birçok internet kullanıcısı bu tarayıcıyı işte tam da böyle bir nedenden dolayı tercih ediyor. Chromium tabanlı olması sayesinde bazı eklentiler sorunsuz bir şekilde çalışabiliyor. Windows 10 platformunda ön yüklü olarak gelen bu tarayıcı Firefox’u bile geçerek büyük bir rekora imza attı.

GOOGLE CHROME LİDER

Kullanımı pek fazla dalgalanmayan Chrome, internet tarayıcıları sektöründe yüzde 65,27’lik bir paya sahip. Bu oran onu lider konuma getiriyor. Zaten uzun bir süredir sektör Google tekelindeydi. Şimdi ise gücü tartışılmaz bir şekilde arttı.

Google Chrome ile birlikte en çok kullanılan bir diğer internet tarayıcısı Safari oldu. Apple marka cihazları kullanan kişilerin daha fazla tercih ettiği Safari yüzde 18,34 oranında sektör hakimiyetine sahip. Onun böylesine iyi bir rakam elde etmesinin nedenlerinden biri Apple markası tarafından üretilmiş olması.

Microsoft Edge ise pazar payı bakımından 3 kat artış gösterdi. Böylece Firefox platformunu geçti. Hiç kimse böylesine yüksek bir performans göstermesini beklemiyordu. Şu anda en popüler tarayıcılar sıralaması; Chrome, Safari ve Microsoft Edge şeklinde. Ortaya çıkan bu sıralama hakkında siz ne düşünüyorsunuz?

HarmonyOS 30 milyon kullanıcıya ulaştı

