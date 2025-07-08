En sevilen kişisel bakım ürünlerinde Prime Day indirimleri başladı

Prime Day, sadece teknoloji ya da giyim değil, kişisel bakım kategorisinde de yılın en büyük kampanyalarından biri olarak öne çıkıyor. Yıllardır kullandığınız ürünleri stoklamak ya da uzun zamandır denemek istediğiniz yenilikleri keşfetmek için şimdi tam zamanı! Günlük bakımını aksatmayanlardan daha yeni yeni rutin oluşturmaya başlayanlara kadar herkese hitap eden ürünleriyle kendini sevdiren markalar, Prime Day'de özel indirimlerle sizi bekliyor. İşte, Prime Day’de indirimde olan ve en sevilen kişisel bakım markaları!

1. Cilt bakımında bir klasik: Nivea

NIVEA, yıllardır bakım çantalarımızın, hatta annelerimizin bakım rutinlerinin vazgeçilmezi. Geniş ürün yelpazesiyle ister kuru ister hassas cilde sahip olun, kendinize uygun bir NIVEA ürünü bulmak mümkün! Özellikle yazın güneşten koruyan güneş kremleri ve besleyici vücut kremleri herkes tarafından çok seviliyor. Markanın duş jelleri ferah kokularıyla banyoda adeta spa keyfi sunarken leke karşıtı ve sıkılaştırıcı ürünleriyle de günlük bakım rutininizi destekliyor. Prime Day’de NIVEA’nın hem klasik hem de yeni çıkan ürünlerini çok daha uygun fiyatlarla almak için bu hafta kaçmaz!

2. Yaşlanma karşıtı bakımda uzman: Loreal Paris

L’Oréal Paris, hem cilt bakımı hem de makyaj tarafında akla gelen ilk markalardan. Hyalüronik asitli ürünleriyle cildi anında nemlendirip daha dolgun bir görünüm verirken yaşlanma karşıtı serisiyle de düzenli kullanımda ince çizgiler üzerinde ciddi fark yaratıyor. Revitalift ve Bright Reveal serilerinin çok popüler olduğu markanın makyaj tarafında ise True Match fondöten, Infaillible kapatıcı ve Panaroma maskara gibi pek çok efsaneleşmiş ürünü var. Etkili ve uygun fiyatlı çözümler arayanlar için L’Oréal Paris ürünleri Prime Day’de büyük indirimdeyken göz atmadan geçmeyin!

3. Kişisel bakımla teknolojiyi buluşturan: Philips

Philips, kişisel bakım cihazlarında teknolojiyle konforu bir araya getiren markaların başında geliyor. Erkeklere özel tıraş makineleri, hem ıslak hem kuru kullanım sunarak zamandan tasarruf ettiriyor. Kadınlara yönelik yüz epilasyon cihazlarıyla pürüzsüzlük vadeden Philips'in düzleştiricileri ve saç kurutma makineleriyse saçları yıpratmadan şekil vermeye yardımcı oluyor. Özellikle IPL cihazlarıyla istenmeyen kıllarla vedalaşmak isteyenler için evde bakım yapmayı kolaylaştıran Philips, Prime Day’de cazip fiyatlarla sizi bekliyor!

4. Hassas ciltlerin dostu: Bioderma

Dermatologların da sıkça önerdiği ürünleriyle öne çıkan Bioderma, hassas ciltler için özel olarak geliştirilen Sensibio serisinden kuru, çok kuru veya yoğun cilt kuruluğuna sahip ciltler için tasarlanmış yüz ve vücut için temizleme ve bakım ürünleri içeren Atoderm serisine kadar her cildi mutlu ediyor. Bioderma’nın güneş kremleriyse leke eğilimli, karma, yağlı, hassas, kuru, alerjik ciltler için birbirinden farklı çözümler üretiyor. Prime Day’de günlük rutininin vazgeçilmez parçası olan Bioderma ürünlerini daha ekonomik şekilde denemenin tam zamanı!

5. İstenmeyen kıllardan kurtulmanın etkili yolu: Braun

Evde pratik epilasyon çözümleri arayanların en çok güvendiği markalardan biri şüphesiz Braun. Özellikle Silk-épil serisi, kökten aldığı kıllarla haftalarca süren pürüzsüzlük sunan marka, yeni modellerinde yer alan başlıkları ve ışıklı tasarımlarıyla uygulama yapmayı daha konforlu hale getiriyor. Erkekler için olan tıraş makineleriyse hem cilt tahrişini en aza indirerek pürüzsüz bir sonuç veriyor hem de ıslak ve kuru kullanım özelliğiyle duşta bile rahatlıkla kullanılabiliyor. Siz de Prime Day boyunca Braun cihazlarında beklenen indirimlerle bakım rutininizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

6. Cilt bariyerini güçlendiren içerikleriyle: Cerave

CeraVe, cilt bakımında bilimsel yaklaşımı sade içeriklerle birleştiren markaların başında geliyor.

Temizleyici jellerinin sabun içermeyen formülü sayesinde cildi kurutmadan arındırırken akneye meyilli ya da hassas ciltler bile gönül rahatlığıyla kullanabiliyor. Dermatologlar tarafından önerilen ürünleriyle son yılların en çok konuşulan markalarından biri olan CeraVe’nin ürünlerine Prime Day’de daha avantajlı fiyatlarla ulaşabilirsiniz. Eğer sizin de indirime girmesini beklediğiniz bir Cerave ürünü varsa 8 ila 14 Temmuz tarihleri arasında sürecek indirimleri kaçırmayın!

Nakit ihtiyacınız varsa 75.000 TL'ye kadar %0 faizli ve taksitli nakitinizi hemen almak için buraya tıklayın.

7. Hızlı ve etkili makyaj: Maybelline New York

Dakikalar içinde canlı ve enerjik bir görünüm elde etmek isteyenlerin makyaj çantasında mutlaka bir Maybelline ürünü vardır. Kirpikleri tek tek ayırırken dolgunlaştıran Lash Sensational maskara, doğal bitişli ve hafif yapısıyla cilde nefes aldıran Fit Me fondöten ya da sabah sürdüğünüzde akşama kadar kalıcılığını koruyan Super Stay rujlar da bunlardan yalnızca birkaçı. Özellikle makyaja yeni başlayanlar için kolay uygulanabilir, uygun fiyatlı ve etkili çözümler sunan Maybelline New York'un efsane ürünlerini stoklamak için Prime Day mükemmel bir zaman!

8. Temiz içerikli cilt bakımı: Neutrogena

Neutrogena, özellikle yağsız ve hafif formülleriyle cilt bakımında ideal bir seçenek. Su bazlı yapısıyla cilde dolgunluk kazandıran ve anında ferahlık veren Hydro Boost serisinden sivilce karşıtı temizleyicilere ve siyah nokta giderici maskelerine kadar her cildin tercihi! El, ayak ve vücut kremleri ise herkesin uzun yıllardır kullandığı ve vazgeçilmezlerimiz arasına giren bakım ürünleri olmayı sürdürüyor. Cildinize fazla yüklenmeden etkili sonuçlar almak isterseniz Neutrogena ürünleri Prime Day’de çok cazip fiyatlarla sizleri bekliyor!

9. Yüksek teknolojiyle cilt temizliğinin sırrı: Foreo

Cilt temizliğini sadece su bazlı temizleyicilerle geçiştirmeyenler için FOREO olmazsa olmaz! LUNA, UFO ve BEAR serileriyle gözeneklerde biriken kirleri derinlemesine temizleyen FOREO, aynı zamanda cilde masaj yaparak kan dolaşımını artırıyor ve daha canlı bir görünüm kazandırıyor. Maske setlerinin ve vücut masaj aletlerinin kompakt yapısıyla seyahatte bile kullanım kolaylığı sunan Foreo, uzun vadede cilt dokusunu iyileştirmek isteyenler için yatırım yapılabilecek en iyi markalardan biri. Prime Day’de FOREO cihazları daha ulaşılabilir fiyatlara düşecek, siz de bu fırsatı değerlendirmeyi unutmayın!

10. Saç bakımında uzman: Urban Care

Doğal içerikleriyle dikkat çeken Urban Care, saçına kimyasallardan uzak bakım yapmak isteyenlerin tercihi. Paraben, sülfat ve silikon içermeyen formülleriyle saçlarınızı nazikçe temizleyen, onaran ve bakım yapan Urban Care, kırılmaları azaltan Keratin ve Argan serilerinden saç dökülmesine karşı güçlendirici etki sağlayan Biotin ve Caffeine serisine kadar her ihtiyaca cevap veriyor. Saç bakım yağları, spreyleri ve serumları sayesinde evde mini bir kuaför deneyimi yaşatan Urban Care'in doğal içerikli ürünleri daha avantajlı fiyatlarla denemek isteyenler için Prime Day harika bir fırsat!

Bu içerik 8 Temmuz 2025 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.