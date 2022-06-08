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En son 1995 yılında gerçekleşmişti! NASA’dan yıllar sonra bir ilk

08.06.2022 16:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), yıllar sonra bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Uzay ajansının Avustralya’daki faaliyetlerine yeniden başlayacağı öğrenildi. Üçlü roket fırlatmakta karar kılan NASA, böylelikle 1995'ten beri ilk kez Avustralya’dan roket fırlatacak.

En son 1995 yılında gerçekleşmişti! NASA’dan yıllar sonra bir ilk

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), en son 1995 yılında roket fırlattığı Avustralya’daki faaliyetlerine yeniden başlıyor. NASA, 1995'ten bu yana ilk kez Avustralya'nın kuzey bölgesinden üçlü roket fırlatacak.

"NASA'NIN 1995'TEN BERİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİ İLK FIRLATMA"

The Sydney Morning Herald'ın haberine göre, Avustralya Başbakanı Anthony Albenese, üçlü roket fırlatılmasının NASA'nın ülkesinde 1995'ten beri gerçekleştireceği ilk fırlatma etkinliği olduğunu duyurdu.

Albenese açıklamasında, "Bu proje, Avustralya'nın uzay sektörünü yeni bir döneme taşımak için küresel ve yerel endüstriyi bir araya getirecek." ifadesine yer verdi.

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Bilim ve Sanayi Bakanı Ed Husic, projede ABD ile olan iş birliğinin derinliğine dikkati çekti.

Husic, "Uzay, bölgesel alanlar da dahil olmak üzere ekonomimizi güçlendiriyor ve çeşitli alanlarda istihdam yaratıyor." dedi.

Üç roket, "yıldızların ışığının, etraflarındaki gezegenlerin atmosferini nasıl etkilediği" gibi konularda araştırma yapmak için kullanılacak araçları taşıyacak.

İLK FIRLATMA 26 HAZİRAN’DA

Avustralya’nın kuzeyindeki Arnhem Uzay Merkezi'nden 26 Haziran'da başlayacak fırlatmalar için yaklaşık 75 NASA personeli Avustralya'da olacak.

3 sondaj roketi için 26 Haziran, 4 Temmuz ve 12 Temmuz tarihleri belirlendi.

Son fırlatma 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

NASA roketleri Avustralya’da en son 1995'te fırlatılmıştı. (AA-İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avustralya
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