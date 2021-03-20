En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 100.000 nüfusta illerde görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştığı harita detaylı olarak incelenmeye başladı. 13-19 Mart haftasında illerde görülen vaka sayılarına yer verilen haritayı paylaşan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara tedbirleri elden bırakmamaları gerektiği mesajını verdi. Peki, en yüksek vakalar hangi illerde görüldü? en az koronavirüs vakaları hangi illerde? İşte, detaylar...

13-19 MART HAFTASINDA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

13-19 Mart haftasının 100.000 nüfusta illerdeki vaka sayılarını bildiren haritaya göre en çok vakanın tespit edildiği iller ve vaka sayıları şöyle;

Samsun: 508,97,

Giresun: 356,35,

Sinop: 309,06,

Balıkesir: 288,16,

Yalova: 275,31,

Ordu: 258,87

Kilis: 258,42

Konya: 252,18

İstanbul: 251,12

Tokat: 248,72

Trabzon: 246,95

13-19 MART HAFTASINDA EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

13-19 Mart haftasının 100.000 nüfusta illerdeki vaka sayılarını bildiren haritaya göre en az koronavirüs vakası görülen iller ve vaka sayıları şöyle;