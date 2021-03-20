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En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

20.03.2021 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı üzerinden en yüksek ve en az koronavirüs vakaların görüldüğü illeri paylaştı. Koronavirüs tedbirlerine uyarak normalleşme sürecinin hızlanacağına dikkat çeken Koca, illerde 100.000 nüfusta görülen vaka sayılarını bildirdi. Haritayı detaylı bir şekilde inceleyen vatandaşlar ise 13-19 Mart haftasındaki en yüksek ve en az vaka görülen illeri inceliyor. İşte, detaylar...

En yüksek ve en az vaka görülen iller|Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, 100.000 nüfusta illerde görülen koronavirüs vaka sayılarını paylaştığı harita detaylı olarak incelenmeye başladı. 13-19 Mart haftasında illerde görülen vaka sayılarına yer verilen haritayı paylaşan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlara tedbirleri elden bırakmamaları gerektiği mesajını verdi. Peki, en yüksek vakalar hangi illerde görüldü? en az koronavirüs vakaları hangi illerde? İşte, detaylar...

13-19 MART HAFTASINDA EN ÇOK VAKA GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

13-19 Mart haftasının 100.000 nüfusta illerdeki vaka sayılarını bildiren haritaya göre en çok vakanın tespit edildiği iller ve vaka sayıları şöyle;

Samsun: 508,97,
Giresun: 356,35,
Sinop: 309,06,
Balıkesir: 288,16,
Yalova: 275,31,
Ordu: 258,87
Kilis: 258,42
Konya: 252,18
İstanbul: 251,12
Tokat: 248,72
Trabzon: 246,95

Ekran Resmi 2021-03-20 21.59.45

13-19 MART HAFTASINDA EN AZ VAKA GÖRÜLEN İLLER HANGİLERİ?

13-19 Mart haftasının 100.000 nüfusta illerdeki vaka sayılarını bildiren haritaya göre en az koronavirüs vakası görülen iller ve vaka sayıları şöyle;

Batman: 28,54
Van: 27,41
Bitlis: 23,08
Muş: 21,16
Uşak: 19,49
Diyarbakır: 18,78
Şanlıurfa: 18,3
Mardin: 17,08
Hakkari: 15,69
Siirt: 14,2
Şırnak: 8,18

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA'DAN UYARI GELDİ

Her fırsatta koronavirüs tedbirlerine uyulması gerektiğine dikkat çekek Bakan Koca, Twitter hesabı üzerinden vatandaşlara bir kez daha çağrıda bulunarak,

"Virüsü yok sayamayız. Onun normal hayatımızı elimizden almasına da izin vermemeliyiz. Bunu tedbirlere uyarak başarabiliriz." mesajını verdi.

Ekran Resmi 2021-03-20 23.06.49


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