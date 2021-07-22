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Endülüs Parlamentosu'na giren fare büyük korku yaşattı

22.07.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanya'nın Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren dev bir fare, oturumun askıya alınmasına neden oldu.

İspanya'nın Endülüs Özerk Bölgesi'nde yer alan Endülüs Parlamentosu Genel Kurulu'na giren bir fare, Parlamento'da kaosa neden oldu.

FAREYİ GÖREN BAŞKAN BÜYÜK KORKU YAŞADI

Parlamento Genel Kurulu'nda Meclis Başkanı Marta Bosquet'in, eski Yönetim Kurulu Başkanı Susana Diaz'ın özerk atama ile Senato'nun bir parçası olması için oylamaya gideceği sırada parlamentoya, yerel basında tarafından boyutları "XL" olarak betimlenen dev bir fare girdi. Parlamento üyeleri arasında "aman tanrım" seslerinin duyulduğu oturumda Başkan Bosquet, bir anda çığlık attı. Daha sonra Bosquet özür dileyerek meclis üyelerine, "Lütfen sakin olun baylar ve bayanlar, sakin olun" ricasında bulunsa da sözleri pek etkili olmadı. Bir anda kaos anlarının yaşandığı oturum sırasında oy kullanmayı unutan milletvekilleri, farenin Parlamento'dan çıktığı doğrulanana kadar koltuklarına oturmadı.

Kesintiye uğrayan oturum ise kısa bir süre askıya alınırken, farenin Parlamento'dan çıkması ile milletvekilleri arasında alkış sesleri yükseldi. Parlamento'da tekrardan düzenin sağlanmasının ardından oturuma devam edilerek yarım kalan oylama tamamlandı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İspanya
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